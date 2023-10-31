الإطاحة بـ 5 لصوص ارتكبوا حوادث سطو على منازل في الرياض

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قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية ومقيم من الجنسية الباكستانية و(3) مواطنين، لارتكابهم حوادث جنائية تمثلت في السطو على منازل وسرقة مبالغ مالية ومصوغات ذهبية وأجهزة إلكترونية، والمتاجره بها. اضافة اعلان

وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.





شخص يروج مواد مخدرة



ضبط مواطنين بحائل:



شرطة الباحة



وقبل ساعات في منطقة الرياض، ألقت دوريات الأمن بالتنسيق مع شرطة منطقة مكة المكرمة تقبض على 5 أشخاص لترويجهم مادتي الكوكايين والحشيش المخدرتين بمدينة الرياض ومحافظة جدة.قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطنين بمنطقة حائل، لترويجهما مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.وفي الباحة قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.