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جديد المواطن منقذ العالقين في سيول بيشة.. هذا ما فعله أمير عسير

سيول بيشة
أمير عسير يكرم المواطن عائض الأكلبي
أ أ
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كرّم أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، اليوم الخميس، ‏المواطن عائض بن دغش الأكلبي، واثنين من منسوبي الدفاع المدني، بعد مبادرتهم وإنقاذهم عددا من الشبان العالقين في سيول بيشة.اضافة اعلان

تكريم منقذ العالقين في سيول بيشة

جاء ذلك خلال لقاء أمير عسير، مع أهالي المنطقة في الصالة الملكية بالخالدية، حيث قال منقذ العالقين "الأكلبي" أثناء تكريمه من أمي رعسير: "ما تذكرت وقتها إلا كلمة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان "السعودي ما يعرف الخوف"، وهي التي زادتني إقدامًا لإنقاذ هالناس.
بينما قال رجال الدفاع المدني الذين شاركوا في إنقاذ العالقين، في سيول بيشة، وهم أحمد الغامدي، وسعد الحارثي: "ما فعلناه يسويه أي مواطن سعودي في هذه البلاد".

إنقاذ العالقين في سيول وادي الجعبة

يذكر أن المواطن عايض بن دغش المزيدي الأكلبي، أحد سكان مركز الجعبة التابع لمحافظة بيشة، بادر لإنقاذ أربعة أشخاص محتجزين بوادي الجعبة، تزامن عبورهم مع جريان الوادي، جراء السيول المنقولة، في عمل بطولي نال استحسان الجميع، بدعم ومساندة من رجال الدفاع المدني.
وخلال عملية الإنقاذ استخدم "الأكلبي"، معدته الخاصة الثقيلة "شيول" بعد تلقي اتصال من أحد أقاربه يطلب المساعدة لإنقاذ العالقين في السيول العارمة.

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