جديد المواطن منقذ العالقين في سيول بيشة.. هذا ما فعله أمير عسير

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كرّم أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، اليوم الخميس، ‏المواطن عائض بن دغش الأكلبي، واثنين من منسوبي الدفاع المدني، بعد مبادرتهم وإنقاذهم عددا من الشبان العالقين في سيول بيشة.



تكريم منقذ العالقين في سيول بيشة



إنقاذ العالقين في سيول وادي الجعبة



ضمن لقاء الأهالي في الصالة الملكية بالخالدية:



"لأن شهامتنا من شيمنا"

الأمير #تركي_بن_طلال يكرّم الشهم عائض بن دغش الأكلبي منقذ العالقين في سيول بيشة، والشهمين سعيد ومحمد الأسمري لموقفهما الإنساني تجاه شقيقتهما. pic.twitter.com/xYhkUsgnjn — إمارة منطقة عسير (@emartasir) May 2, 2024

جاء ذلك خلال لقاء أمير عسير، مع أهالي المنطقة في الصالة الملكية بالخالدية، حيث قال منقذ العالقين "الأكلبي" أثناء تكريمه من أمي رعسير: "ما تذكرت وقتها إلا كلمة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان "السعودي ما يعرف الخوف"، وهي التي زادتني إقدامًا لإنقاذ هالناس.بينما قال رجال الدفاع المدني الذين شاركوا في إنقاذ العالقين، في سيول بيشة، وهم أحمد الغامدي، وسعد الحارثي: "ما فعلناه يسويه أي مواطن سعودي في هذه البلاد".يذكر أن المواطن عايض بن دغش المزيدي الأكلبي، أحد سكان مركز الجعبة التابع لمحافظة بيشة، بادر لإنقاذ أربعة أشخاص محتجزين بوادي الجعبة، تزامن عبورهم مع جريان الوادي، جراء السيول المنقولة، في عمل بطولي نال استحسان الجميع، بدعم ومساندة من رجال الدفاع المدني.وخلال عملية الإنقاذ استخدم "الأكلبي"، معدته الخاصة الثقيلة "شيول" بعد تلقي اتصال من أحد أقاربه يطلب المساعدة لإنقاذ العالقين في السيول العارمة.