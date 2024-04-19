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أعلاها 38 في مكة.. درجات الحرارة المسجلة اليوم بالمملكة

درجات الحرارة - درجة الحرارة - الصيف
درجات الحرارة
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أعلن المركز الوطني للأرصاد اليوم الجمعة، أنه سجل ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.

* درجات الحرارة العظمى

وأوضح عبر حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 38 درجة في مكة المكرمة، و37 في المدينة المنورة، وأقلها 11 درجة في السودة بعسير.
وأضاف أنه سجل اليوم، 36 في جدة، و35 في بريدة والخرج وجازان وحفر الباطن والأحساء والقنفذة ورفحاء والدهناء والضمان، و34 في الرياض.

* درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
السودة 11، وأبها والباحة 15، والدمام 16، باحة وبريدة والرياض والطائف 15، والقريات وعرعر والدمام 16 درجة مئوية.

أمطار غزيرة ورياح مغبرة

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء، مع تساقط أمطار من متوسطة مصحوبة برياح مغبرة تؤثر على مدى الرؤية.

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