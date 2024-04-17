أعلاها 39 في مكة.. درجات الحرارة المسجلة اليوم بالمملكة

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أعلن
المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، أنه سجل ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة
على معظم أنحاء ومناطق المملكة.
درجات الحرارة العظمى وأوضح
على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 39
درجة في مكة المكرمة و شرورة بنجران، وأقلها 10 درجة في السودة بعسير.
وأضاف أنه سجل اليوم، 36 في جازن وينبع، و33 في شرورة، و32 في المدينة المنورة، و29 في الرياض.
درجات الحرارة الصغرىأما
درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
السودة 10، وأبها وحائل 14، الباحة وبريدة والرياض والطائف 15، والقريات وعرعر والدمام 16 درجة مئوية.