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جدة.. القبض على 3 مقيمين لترويجهم "الشبو"

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على 3 مقيمين من الجنسية الباكستانية بمحافظة جدة لترويجهم 3.9 كيلوغرام من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو).
وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة.اضافة اعلان

التعاون مع الجهات الأمنية

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

على الجانب الأخر، ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنين مخالفين لنظام البيئة، لارتكابهما مخالفة قطع مسيجات لمواقع في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية بمنطقة الحدود الشمالية.

مخالفات النظام البيئي

وأوضحت القوات أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهما واحالتهما للجهة المختصة، مؤكدة أن عقوبة ‏العبث في حدود أو علامات أو لوحات أو سياجات أراضي الغطاء النباتي تصل إلى (5000) ﷼، مع إزالة المخالفة واصلاح الضرر ودفع التعويضات.
وحثت القوات على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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