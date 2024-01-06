جدة.. القبض على 3 مقيمين لترويجهم "الشبو"

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على 3 مقيمين من الجنسية الباكستانية بمحافظة جدة لترويجهم 3.9 كيلوغرام من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو).

وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة. اضافة اعلان





التعاون مع الجهات الأمنية



مخالفات النظام البيئي

