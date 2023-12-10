الأحد، 26 جمادى الأولى 1445 ، 10 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

ضبط مواطن بحوزته حطب محلي معروض للبيع في مكة..وباكستاني بـ"شبو" في تبوك

شرطة - الامن العام - الداخلية - القبض
أرشيفية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
قبضت دوريات الأمن بشرطة منطقة تبوك على مقيم من الجنسية الباكستانية لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وذلك بتجزئة الكميات المخدرة في أكياس وإخفائها في أماكن مختلفة.اضافة اعلان
وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

التعاون مع الأمن

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

مكة المكرمة

كما ضبطت شرطة محافظة الجموم بمنطقة مكة المكرمة، مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، بحوزته حطب محلي معروض للبيع، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية، وتم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
ويأتي ذلك في إطار متابعة وزارة الداخلية لنشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات، وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر عن هذا النشاط عبر مختلف المنصات.
وحث الأمن العام على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(996) و(999) في بقية مناطق المملكة.

اقرأ أيضا

أمطار مكة المكرمة
7:15 م الأحد، 10 ديسمبر 2023

لقطات متداولة لأمطار الخير جنوب مكة المكرمة

حادث الجبيل
7:00 م الأحد، 10 ديسمبر 2023

عاجل.. وفاة قائد سيارة حادث الجبيل المروع (تفاصيل جديدة مؤلمة)

تقييم
6:54 م الأحد، 10 ديسمبر 2023

"تقييم" تحيل مخالفين إلى النيابة العامة.. تعرف على التفاصيل

WhatsApp Image 2023-12-10 at 5.07.50 PM
6:19 م الأحد، 10 ديسمبر 2023

للحد من انتشار الأمراض بين الإبل.. نصيحة مهمة للمربين

اقرأ أيضا

تنبيه للمزارعين من "حشرة الأنفاق".. هذا ما تفعله بالحمضيات

عاجل.. ضبط مزورَيْن بمطار الملك عبدالعزيز في جدة وهذا ما تم بحقهما

إحكام: 5 متطلبات للتعديل الشكلي في طلبات تملك العقار

افتتاح وحدة الغسيل الكلوي الدموي للأطفال في مستشفى الولادة والأطفال بحائل

الهيئة العامة للعقار: توثيق 8 ملايين عقد في منصة "إيجار"

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

WhatsApp Image 2023-11-14 at 9.56.06 PM 11:02 م الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023

عاجل.. تحويل الدراسة غدا عن بعد في جامعتي أم القرى والطائف

النيابة العامة - جديد 1:28 م الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023

عاجل.. "النيابة": السجن والغرامة لمواطن ووافديَن بتهمة الترويج للمواد المخدرة

ا 9:00 م الإثنين، 13 نوفمبر 2023

متلبسًا بـ 10 كيلو حشيش.. حرس الحدود بنجران يضبط مخالفًا لنظام الحدود

حطب محلى - مخالف - القوات الخاصة لأمن الطرق - الامن البيئي 9:59 م السبت، 11 نوفمبر 2023

ضبط مقيم مخالف لإلقائه مياهاً غير معالجة في وسط بيئي بمكة المكرمة

اقرأ أيضا

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
5:31 م الأحد، 10 ديسمبر 2023

متى يكون التسجيل في التأمينات إجبارياً للعمال والموظفين؟

أخبار السعودية
5:01 م الأحد، 10 ديسمبر 2023

أخبار السعودية.. أول إجازة مطولة في الفصل الثاني و185 مليار ريال من حساب المواطن

أمطار غزيرة
5:01 م الأحد، 10 ديسمبر 2023

عاجل .. أمطار متوقعة على هذه المناطق من الغد وحتى نهاية الأسبوع المقبل

2233-fahd
4:23 م الأحد، 10 ديسمبر 2023

لتحسين جودة الحياة.. أمانة تبوك تبرم عقودًا استثمارية بقيمة تتجاوز 66 مليون ريال

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

حادث الجبيل
7:00 م الأحد، 10 ديسمبر 2023

عاجل.. وفاة قائد سيارة حادث الجبيل المروع (تفاصيل جديدة مؤلمة)

تقييم
6:54 م الأحد، 10 ديسمبر 2023

"تقييم" تحيل مخالفين إلى النيابة العامة.. تعرف على التفاصيل

هيئة الزكاة
6:32 م الأحد، 10 ديسمبر 2023

هل يشترط في القوائم المالية أن تكون مدققة من محاسبين قانونيين؟ "الزكاة" توضح

الجوازات
6:00 م الأحد، 10 ديسمبر 2023

عاجل.. ضبط مزورَيْن بمطار الملك عبدالعزيز في جدة وهذا ما تم بحقهما

احكام
5:57 م الأحد، 10 ديسمبر 2023

إحكام: 5 متطلبات للتعديل الشكلي في طلبات تملك العقار

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
5:31 م الأحد، 10 ديسمبر 2023

متى يكون التسجيل في التأمينات إجبارياً للعمال والموظفين؟