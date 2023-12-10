ضبط مواطن بحوزته حطب محلي معروض للبيع في مكة..وباكستاني بـ"شبو" في تبوك

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قبضت دوريات الأمن بشرطة منطقة تبوك على مقيم من الجنسية الباكستانية لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وذلك بتجزئة الكميات المخدرة في أكياس وإخفائها في أماكن مختلفة. اضافة اعلان

وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.





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