الأحد، 04 جمادى الثانية 1445 ، 17 ديسمبر 2023

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دوريات الأمن بجدة تقبض على (4) مقيمين لترويجهم مادة (الشبو)

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المضبوطون
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قبضت دوريات الأمن بمحافظة جدة على (4) مقيمين من الجنسية البنجلاديشية لترويجهم مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو).
وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.اضافة اعلان

منطقة جازان
كما قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على (10) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم (200) كيلوجرام من نبات القات المخدر.
وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

تهريب مخدرات في منطقة جازان
وأحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب 225 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.
وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

محافظة صامطة
كما قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن في محافظة صامطة بمنطقة جازان لترويجه مادة الحشيش المخدر.
وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

التعاون مع الجهات الأمنية
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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