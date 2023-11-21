جامعة نجران تسجل براءة اختراع دولية عن "حفاز ضوئي" لمعالجة المياه الملوثة

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نجح مركز المواد المتقدمة وبحوث النانو بجامعة نجران في تسجيل براءة اختراع دولية صادرة رسمياً من مكتب براءات الاختراع بالولايات المتحدة الأمريكية لطريقة جديدة ومبتكرة لتصنيع "حفاز ضوئي". اضافة اعلان



مركب ثلاثي

وذلك من مركب ثلاثي مكون من نيتريد الكربون الجرافيتي المطعّم بالبولي بيرول والمزخرف بجسيمات الذهب النانوية لمعالجة و تنقية المياه الملوثة بالمبيد الحشري إيميداكلوبريد والصبغات العضوية تحت الضوء المرئي.

وأوضح مدير المركز الدكتور جري العتيبي، أن الاختراع يتعلق بتحضير وتصميم متراكب نانوي ثلاثي من نيتريد الكربون الجرافيتي المطعّم بالبولي بيرول والمزخرف بجسيمات الذهب النانوية باستعمال تقنية كيميائية رطبة وبسيطة وفعالة من حيث التكلفة، حيث تم استخدام هذا المتراكب النانوي كعامل "حفاز ضوئي" جديد وفعال في معالجة المياه الملوثة بالمبيد الحشري إيميداكلوبريد وتكسيره والتخلص منه بعد 25 دقيقة فقط تحت الضوء المرئي بنسبة وصلت إلى 96%، والتكسير و الإزالة الكاملة أيضًا لصبغة المثيلين الزرقاء.



الحفاز الضوئي

وأفاد بأن "الحفاز الضوئي" أظهر ثباتاً عالياً مع نفس قوة النشاط بعد إعادة الاستخدام لخمس دورات متكررة، حيث يفتح هذا العمل التقني التطبيقي والمبتكر في مجال المحفزات الضوئية مجالاً جديداً وواعداً نحو استخدامه للتحديات الحالية المتعلقة بمعالجة وتنقية المياه الملوثة بمخلفات الصرف المختلفة، مشيراً إلى أن الاختراع ستعود فائدته على المجتمع من خلال تجنب القضايا البيئية التي يمكن أن تنشأ من إطلاق هذه الملوثات في البيئة.