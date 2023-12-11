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جامعة جدة تؤجل الاختبارات غداً.. والجامعة الإسلامية: الدراسة عبر "البلاك بورد"

جامعة جدة
جامعة جدة
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بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع، أعلنت جامعة جدة تعليق الدراسة الحضورية ليوم غدٍ الثلاثاء 28-5-1445 هـ ، في مقرات الجامعة بجدة وفروعها في محافظتي خليص و الكامل.اضافة اعلان

تأجيل الاختبارات

وأضافت في بيان لها، أنها تم تأجيل جميع اختبارات يوم غدٍ لوقت لاحق، وعلى موظفي الجامعة الدوام حضورياً إلا إذا تعذر ذلك، فيكون عن بعد وفق الأنظمة والتعليمات.

الجامعة الإسلامية

كما أصدرت لجامعة الإسلامية، بيانًا أكدت فيه كذلك تعليق الدراسة الحضورية ليوم غدٍ الثلاثاء ٢٨-٥-١٤٤٥هـ، لتكون الدراسة -عن بعد- عبر (البلاك بورد).
وفي وقت سابق، أعلنت جامعة أم القرى تعليق الدراسة الحضورية غدًا الثلاثاء في الجامعة وتحويلها -عن بُعد- وذلك بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلبة.
 ونوهت الجامعة بأن القرار يشمل جميع مقرات الجامعة وكليات المحافظات.

تعليم مكة المكرمة

أعلنت إدارة تعليم مكة المكرمة عن تحويل الدراسة للفترة الصباحية والمسائية ليوم غدٍ الثلاثاء عن بعد عبر منصة مدرستي، في مدارس مكة المكرمة، الجموم، بحرة، الكامل.

وقالت إدارة تعليم مكة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" :" بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تحويل الدراسة للفترة الصباحية والمسائية ليوم غدٍ الثلاثاء  28 / 5 / 1445 هـ عن بعد عبر #منصة_مدرستي، في مدارس مكة المكرمة، الجموم، بحرة، الكامل."

وقبل قليل، نشر حساب إدارة تعليم جدة قرارا بتعليق الدراسة الحضورية غدًا الثلاثاء في مدارس جدة ورابغ وخليص، وتحويلها عن بُعد.

تعليق الدراسة الحضورية في جدة

وأوضحت إدارة التعليم أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الجميع .. تقرر تحويل الدراسة لتكون "عن بُعد" عبر منصةمدرستي يوم غدٍ الثلاثاء 28 / 5 / 1445 هـ في مدارس جدة ورابغ وخليص،لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

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