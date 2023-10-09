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صحيفة تواصل الالكترونية

توقيف 6 أطباء بينهم وزير سابق .. ماذا يحدث في الكويت؟

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وزير الصحة الكويتي
أ أ
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أوقف وزير الصحة الكويتي الدكتور أحمد العوضي 6 أطباء كويتيين عن العمل بينهم وزير سابق بسبب تجاوزات منها المتاجرة باللاريكا واستخدام منشآت صحية غير مرخصة.

فرض غرامات:

كما تم فرض غرامات على 20 شركة خالفت بنود التعاقد معها.

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العقوبات تشمل شركات:


وفي وقت سابق، قام وزير الصحة بتوقيع 2176 غرامة على شركات كبرى متعاقدة مع وزارة الصحة.
ولفتت الوزارة إلى أن العقوبات شملت شركات كبرى متنوعة تعمل في مجال توريد الأدوية والمستهلكات الطبية، وشركات منفذة لخدمات صحية.
وأضافت أن قيمة الغرامات التي وقعها وزير الصحة على هذه الشركات وفق صحيح الإجراءات التعاقدية بلغت حوالي 5.000.000 دينار كويتي.
جاءت هذه الخطوة، والتي تعد المرة الأولى التي يصدر فيها هذا العدد من الغرامات، في إطار متابعة التطبيق الصحيح للإجراءات التعاقدية المبرمة مع هذه الجهات.

الإجراءات التعاقدية

كما جاءت تنفيذا لتعليمات د. العوضي بالالتزام بتطبيق صحيح الاجراءات التعاقدية، وإعمال الشروط الجزائية على نحوها الدقيق، صونا للمال العام، وحفظا لحقوق الدولة والوزارة، وبالتوافق مع تقارير الجهات الرقابية المختصة في البلاد.


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