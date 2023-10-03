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صحيفة تواصل الالكترونية

سنويا.. 10 آلاف وظيفة بالصحة حتى هذا الموعد

الصحة
وزارة الصحة
أ أ
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قالت وزارة إن  قطاع الرعاية الصحية يشكل أحد القطاعات ذات العائد الاقتصادي العالي، ويصنف من الخدمات التي تتمتع بمزايا جاذبة لتنميتها لرفع نسبة المحتوى المحلي، اضافة اعلان

استحداث ١٠ آلاف فرصة:


وأوضحت أن القطاع بهدف إلى استحداث ما يقارب 10 آلاف فرصة وظيفية جديدة للمواطنين سنوياً حتى عام 2025م وبما يدعم تطوير الخبرات والمهارات المحلية واستقطابها.

الأمراض التنفسية:


في وقت سابق، شددت وزارة الصحة على ضرورة أخذ الحيطة والحذر من انتشار الأنفلونزا والأمراض التنفسية، وذلك بأخذ اللقاح المضاد لها لمنع الإصابة، وتخفيف الأعراض الجانبية المصاحبة للفيروس.

وأوضحت الوزارة بأن اللقاح يسهم بشكل كبير في تقليل عدد الحالات، خاصةً أن الأنفلونزا تعد عدوى فيروسية حادة تنتشر بسهولة وتصيب جميع الفئات العمرية.

لقاح الأنفلونزا أهم سبل الوقاية


وأشارت إلى أن الفيروس ينتقل عن طريق استنشاق الرذاذ المحتوي على الفيروس أو لمس الأسطح الملوَّثة، وتتراوح فترة الحضانة في المتوسط من 2-4 أيام، وأخذ لقاح الأنفلونزا من أهم سبل الوقاية.

 وأوضحت أن الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات الخطيرة هم المصابون بأمراض مزمنة، والأطفال، وكبار السن، والحوامل والعاملون في المجال الصحي.

أعراض الأنفلونزا


وبينت أن من أعراضها ارتفاعَ درجة الحرارة أكثر من 38 درجة مئوية، وقشعريرةً وتعرقًا، وصداعًا، إضافة إلى السعال الجاف المستمر، والتعب والإرهاق، وسيلان الأنف، والتهاب الحلق، وألم في العضلات.

مؤكدة أن خطورة الأنفلونزا تأتي بناءًا على مجموعة عوامل، من ضمنها التقدم في العمر، ووجود الأمراض المزمنة، وضعف الجهاز المناعي، والسمنة.

المسارعة في تناول اللقاح

وبينت "الصحة" أن المسارعة والاستجابة في أخذ اللقاح سيسهم من تقليل عدد حالات الإصابة وكذلك تخفيف الأعراض الجانبية في حال أصيب الشخص بها.

وتتيح الوزارة للجميع إمكانية الحصول على اللقاح المضاد للإنفلونزا من خلال (تطبيق صحتي) وحجز موعد للحصول على اللقاح الموسمي في أقرب مركز رعاية صحية أولية.

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