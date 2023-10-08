شخص يوثق عثوره على "زرار" في صحراء الكويت يعود للجيش العربي السعودي

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وثق أحد الأشخاص مقطع فيديو يظهر عثوره على "زرار" يعود للجيش العربي السعودي في صحراء الكويت.





"الزرار" يعود لعام 1961 اضافة اعلان



الدبلوماسية الحكيمة:



وأوضح أن الزرار الذي عثر عليه يعود إلى عام 1961، حيث كان يمتلكه أحد الجنود.وفي عام 1961، أعلنت المملكة حالة الطوارئ في جيشها وأرسلت قوات برية فوراً إلى الكويت لحمايتها من التهديدات العراقية، وفي الوقت نفسه طلبت من الجامعة العربية تشكيل قوة عسكرية عربية للحد من التهديدات العراقية للكويت.وفعلاً صدر قرار من مجلس الجامعة العربية ينص على تشكيل قوة عسكرية عربية؛ لتحل محل القوات البريطانية، ويهذا استطاعت المملكة أن تجعل المشكلة بين العراق والجامعة العربية وليس بين العراق والكويت.وهذا يدل على دور المملكة الدبلوماسي والعسكري القوي والمؤثر في قرارات الجامعة العربية، وهو ما هيأ لانضمام الكويت للجامعة العربية وتشكيل قوة طوارئ عسكرية عربية لحماية الكويت والحد من التهديدات العراقية لها.كما يدل كذلك على قوة العلاقات الكويتية السعودية الأخوية، التي تمثلت كذلك في فترة الغزو العراقي الغاشم على الكويت عام 1990؛ إذ كان للمملكة دور مهم في تحرير الكويت، وكأن التاريخ يعيد نفسه وتتشابه الأحداث ما بين عام 1961 وعام 1990، وهذا هو التاريخ عبرة واعتبار.