الإثنين، 24 ربيع الأول 1445 ، 09 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

فيديو

شخص يوثق عثوره على "زرار" في صحراء الكويت يعود للجيش العربي السعودي

WhatsApp Image 2023-10-08 at 11.18.05 PM
صورة للزرار
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

وثق أحد الأشخاص مقطع فيديو يظهر عثوره على "زرار" يعود للجيش العربي السعودي في صحراء الكويت.

"الزرار" يعود لعام 1961اضافة اعلان


وأوضح أن الزرار الذي عثر عليه يعود إلى عام 1961، حيث كان يمتلكه أحد الجنود.

الدبلوماسية الحكيمة:


وفي عام 1961، أعلنت المملكة حالة الطوارئ في جيشها وأرسلت قوات برية فوراً إلى الكويت لحمايتها من التهديدات العراقية، وفي الوقت نفسه طلبت من الجامعة العربية تشكيل قوة عسكرية عربية للحد من التهديدات العراقية للكويت.

وفعلاً صدر قرار من مجلس الجامعة العربية ينص على تشكيل قوة عسكرية عربية؛ لتحل محل القوات البريطانية، ويهذا استطاعت المملكة أن تجعل المشكلة بين العراق والجامعة العربية وليس بين العراق والكويت.

وهذا يدل على دور المملكة الدبلوماسي والعسكري القوي والمؤثر في قرارات الجامعة العربية، وهو ما هيأ لانضمام الكويت للجامعة العربية وتشكيل قوة طوارئ عسكرية عربية لحماية الكويت والحد من التهديدات العراقية لها.

كما يدل كذلك على قوة العلاقات الكويتية السعودية الأخوية، التي تمثلت كذلك في فترة الغزو العراقي الغاشم على الكويت عام 1990؛ إذ كان للمملكة دور مهم في تحرير الكويت، وكأن التاريخ يعيد نفسه وتتشابه الأحداث ما بين عام 1961 وعام 1990، وهذا هو التاريخ عبرة واعتبار.



اقرأ أيضا

ارامكو السعودية
12:19 ص الإثنين، 09 أكتوبر 2023

أرامكو تعلن بدء التقديم في "برامج التدريب الجامعي والمهني"

مواقيت الصلاة
12:11 ص الإثنين، 09 أكتوبر 2023

الإثنين 24 ربيع الأول.. 13 ساعة بين صلاتي الفجر والمغرب بمكة المكرمة

WhatsApp Image 2023-10-08 at 11.40.05 PM
11:57 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

"الزعاق" يوضح الفارق بين البرج والنجم عند العرب

السعودية للكهرباء
11:13 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

بعد شراء أسهم جديدة .. 8 أهداف لـ "السعودية للكهرباء"

اقرأ أيضا

219 منشأة تحصل على شهادة "حلال"

تنبيه من الأرصاد لأهالي جازان: أمطار وصواعق رعدية

"سدايا" تنظم مبادرة أذكى للمبرمجين .. و5 أهداف رئيسية

وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الأمريكي

دوريات الأمن بمنطقة جازان تقبض على 3 أشخاص لترويجهم مادة الإمفيتامين المخدر

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

قطعة-ارض-سكني 1:33 م السبت، 23 سبتمبر 2023

تنبيه مهم من "سكني" حول موعد إيداع الدعم

الطقس - امطار رعدية - سحب رعدية - البرق 11:29 م الخميس، 21 سبتمبر 2023

معدل وفياتها الأعلى .. الكشف عن سبب تعرض جازان لصواعق رعدية شديدة باستمرار

أنواع_الأخطاء_الطبية 12:32 ص الخميس، 21 سبتمبر 2023

أخطاء طبية بعسير والشرقية .. الكشف عن أكثر المناطق وأقلها تسجيلا للحالات

الجوازات 5:54 م الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

شرط مهم قبل السفر لدول مجلس التعاون.. توضيح من الجوازات

اقرأ أيضا

أمانة الجوف
9:02 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

تحويل الحركة عند تقاطع طريق الملك خالد مع طريق الأمير عبدالرحمن السديري بسكاكا

تسجيل صوتي
8:59 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

واقعة موثقة.. تسجيل صوتي يكشف كيف تم التخطيط لعملية غش تجاري؟

أهم 10
8:49 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

أهم 10.. توجيه عاجل من خادم الحرمين بشأن الدعم والنيابة تحذر بشدة

2023-10-08_20-55-16
8:40 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

أهم بنود بيان وزراء دول الخليج المعنيين بالتغير المناخي

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

مواقيت الصلاة
12:11 ص الإثنين، 09 أكتوبر 2023

الإثنين 24 ربيع الأول.. 13 ساعة بين صلاتي الفجر والمغرب بمكة المكرمة

تسجيل صوتي
8:59 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

واقعة موثقة.. تسجيل صوتي يكشف كيف تم التخطيط لعملية غش تجاري؟

أهم 10
8:49 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

أهم 10.. توجيه عاجل من خادم الحرمين بشأن الدعم والنيابة تحذر بشدة

الاحوال المدنية
7:54 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

هل يمكن تغيير المهنة من طالب إلى متسبب.. الأحوال المدنية توضح؟

الجوازات
7:03 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

الجوازات تتيح تسلّم جواز السفر من الإدارات والفروع بعد تجديده إلكترونيًا

حساب المواطن
6:46 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

تنبيه من حساب المواطن لأصحاب القرض العقاري ومدى تأثيره على الدعم