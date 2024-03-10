الأحد، 29 شعبان 1445 ، 10 مارس 2024

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توقيت رصد هلال رمضان في مرصد جامعة المجمعة الفلكي

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هلال رمضان
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اكتملت الاستعدادات في مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير في منطقة الرياض، لرؤية هلال رمضان لهذا العام.

توقيت رصد هلال رمضان

ومن المقرر أن يتم رصد هلال شهر رمضان لهذا العام، من الساعة 6:04 إلى 6:15 مساء، بمشيئة الله، ليتم الإعلان رسميا عن رؤية الهلال أو تعذر الرؤية، من قبل المحكمة العليا.

بيان المحكمة العليا

ودعت المحكمة العليا عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحرِّي رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء الأحد 29 / 8 / 1445هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 10 / 3 / 2024م.
جاء ذلك في إعلان للمحكمة العليا فيما يلي نصه:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فنظراً لما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم (179 / هـ) وتاريخ 1 / 8 / 1445هـ أن يوم الأحد 1 / 8 / 1445هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 11 / 2 / 2024م، هو غرة شهر شعبان لعام 1445هـ؛ فإن المحكمة العليا ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء يوم الأحد 29 / 8 / 1445هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 10 / 3 / 2024م.
وترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة، أو بواسطة المناظير؛ إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز؛ لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.
وتأمل المحكمة العليا ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة؛ لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين.
والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

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