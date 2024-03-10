مرصد المجمعة: رؤية هلال رمضان مؤكدة مالم يُحجب بالغيم

أ أ

أعلن المرصد الفلكي في جامعة المجمعة، أن رؤية هلال رمضان مؤكدة مالم يُحجب الهلال بالغيم.





رؤية هلال رمضان في "الطائف" صعبة



تصريح لعبدالله الخضيري عن ظروف رؤية الهلال



وحسب "آفاق" لعلوم الفلك، فإن رؤية هلال رمضان في "الطائف" صعبة بسبب الأجواء الغبارية.فيما يجد الراؤون صعوبة في رصد هلال رمضان بسبب الأجواء الترابية في حائل حتى الآن.من ناحيته، قال الرائي عبد الله الخضيري: إن الأجواء صافية بنسبة 85% لرؤية هلال رمضان.وفي تصريحات لـ "الإخبارية" أوضح الرائي عبدالله الخضيري أن الأجواء صافية لرؤية هلال شهر رمضان المبارك في مرصد "حوطة سدير".وأضاف أن توقيت الرؤية من الساعة 6:24 وحتى الساعة 6:45 مساء.

يذكر أن لجان الترائي المعتمدة تتواجد الآن في مواقع الرصد بعدد من مناطق المملكة استعدادًا لتحري رؤية هلال رمضان.





استخدام تقنية التصوير الفلكي



في الوقت نفسه، أشار مركز الفلك الدولي إلى أنه في محاولة لرؤية هلال شهر رمضان المبارك، تم استخدام تقنية التصوير الفلكي من مرصد الختم الفلكي، والمتميزة بقوتها الفائقة وقدرتها على رؤية الأهلة الصعبة والأجرام السماوية في وضح النهار.وأكد أن السماء صافية جدًا، وأنه بالإمكان رؤية كوكب الزهرة وكوكب عطارد، ولكن لم يظهر شيء عند توجيه التلسكوب نحو موقع الهلال.