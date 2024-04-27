الأحد، 19 شوال 1445 ، 28 أبريل 2024

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تعليق الدراسة في جامعتي أم القرى والطائف.. غدا الأحد

جامعة أم القرى
أم القرى
أ أ
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أعلنت جامعة أم القرى فقد تقرر تعليق الدراسة ليوم الأحد 19-10-1445هــ في جميع مقرات الجامعة وكليات المحافظات؛ على أن يستمر دوام الموظفين عن بُعد وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها.اضافة اعلان

تعليق الدراسة في جامعتي الطائف وأم القرى:


يأتي هذا بناء على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد وحرصاً على سلامة الطلبة وجميع منسوبي الجامعة.
كما أعلنت جامعة الطائف عن تحويل فترة الدراسة يوم الأحد 28 أبريل 2024، عن بُعد عبر منصَّة "البلاك بورد" في الجامعة بالحوية وكافة الفروع الأخرى.
وأكدت على استمرار دوام الموظفين عن بُعد وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها.
يأتي هذا بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد; وحرصاً على سلامة طلبة الجامعة وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية.

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