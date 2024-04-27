هيئة الرقابة النووية والإشعاعية تعلن عن وظائف شاغرة

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أعلنت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية عن توفر وظائف شاغرة في مقرها بالرياض لحملة البكالوريوس حسب المسميات والتخصصات التالية:
وظائف هيئة الرقابة النووية والإشعاعية - أخصائي حاسب (شبكة) (Computer Specialist (Network))
- أخصائي حاسب (مسؤول النظام) (Computer Specialist (System Admin))
التخصصات المطلوبة:
- تقنية المعلومات
- علوم الحاسب
- هندسة الحاسب
- أو مايعادلهم
الشروط العامة:
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- حاصل على درجة البكالوريوس في أي من التخصصات المطلوبة.
- المعدل التراكمي جيد جدًا فأعلى أو ما يعادله.
- خبرة في مجال العمل.
- إجادة اللغة الإنجليزية والعربية تحدثاً وكتابة.
- إجادة استخدام الحاسب الآلي للأعمال المكتبية.
نبذة عن الهيئة:
هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، هي هيئة حكومية سعودية تأسست بقرار مجلس الوزراء في 13 مارس 2018، ومقرها في العاصمة الرياض، تهدف الهيئة إلى تنظيم الأنشطة والممارسات والمرافق التي تنطوي على الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والإشعاعات المؤينة، ومراقبة وضمان الأمان والأمن والضمانات النووية لتلك الاستخدامات، وحماية الإنسان والبيئة من أي تعرض إشعاعي فعلي أو محتمل، بما في ذلك التعرض للإشعاعات الطبيعية، وتنفيذ التزامات المملكة بموجب المعاهدات والاتفاقيات ذات الصلة باختصاصها.
طريقة التقديم:
التقديم متاح حاليًا عن طريق الرابط: "اضغط هنا"، ويستمر حتى الأكتفاء بالعدد المطلوب.