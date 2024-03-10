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طقس أول أيام شهر رمضان: شبورة مائية وهطول أمطار

حالة الطقس - اخبار الطقس
الطقس
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توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة الطقس خلال يوم غد الاثنين، أول أيام شهر رمضان المبارك.
وتفصيلا، توقع المركز، هطول أمطار ورياح نشطة وشبورة مائية على نجران ومكة وعسير والشرقية.اضافة اعلان

أمطار ورياح نشطة وشبورة مائية

وتوقع المركز، هطول أمطار على نجران ومكة، تستمر حتى الساعة العاشرة من مساء غد الاثنين على نجران، وحتى الثامنة على مكة.
بينما تشهد عسير رياحا نشطة تستمر حتى الساعة الثامنة مساء، فيما تشهد الشرقية شبورة مائية تستمر حتى السابعة صباحا بمشيئة الله.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق نجران، جازان وكذلك الأجزاء الشرقية من منطقة تبوك تمتد إلى حائل والحدود الشمالية (رفحاء)، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك، حائل، القصيم ، المدينة المنورة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الأوسط و الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر و نصف على الجزء الشمالي ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الأوسط و الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي وخفيف الموج على الجزء الأوسط و الجنوبي.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر يصل إلى متر ونصف على الجزء الشمالي، وحالة البحر خفيف الموج يصل إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي.





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