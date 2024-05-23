الخميس، 15 ذو القعدة 1445 ، 23 مايو 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. "التأمينات" تكشف عن المدة المتبقية على نهاية مبادرة الإعفاء من غرامات التأخير

المؤسسة العامة للتأمينات
ارشيفية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم (الخميس)، عن المدة المتبقية على نهاية مبادرة الإعفاء من غرامات التأخير وغرامات المخالفات الموجهة لأصحاب العمل والمنشآت بنسبة 100%.اضافة اعلان

100 يوم على انتهاء المبادرة:

وأوضحت "التأمينات"، أنه تبقى 100 يوم فقط على نهاية المبادرة، والتي كانت قد أطلقتها ابتداءً من 3 مارس 2024 وتستمر لمدة 6 أشهر.
وأشارت المؤسسة أن المبادرة تأتي ضمن جهود تصحيح واقع المنشآت المخالفة، وتسوية المديونيات وتخفيف الآثار المالية إضافة إلى تعزيز مبدأ الالتزام التأميني الذي من شأنه ضمان الحفاظ على حقوق المشترك وصاحب العمل.
وبيّنت أن المبادرة تستهدف تخفيف أعباء المنشآت التي تترتب عليها غرامات، سواء بسبب التأخير في سداد الاشتراكات أو بسبب ارتكاب المخالفات، وتشجيعها على تصحيح أوضاعها لتحقق الالتزام التأميني من خلال إعفائها من هذه الغرامات بنسبة 100% شريطة سداد كامل الاشتراكات المستحقة.

إعفاء كامل من هذه الغرامات:

ودعت التأمينات الاجتماعية كافة أصحاب العمل ممن ترتبت عليهم غرامات، بسبب تأخير سداد الاشتراكات أو الغرامات المترتبة على ارتكاب المخالفات، إلى الاستفادة من هذه المبادرة والحصول على إعفاء كامل من هذه الغرامات من خلال التقدم عبر حساب المنشأة في منصة "تأميناتي أعمال" عبر خطوات يسيرة، وفي بيئة رقمية متكاملة.

اقرأ أيضا

دفاع مدني الرياض: إخماد حريق في مبنى سكني بحي العمل

"ترشيد" تطلق أعمال مشروع رفع كفاءة الطاقة في مباني وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمرسلات

"المسند" يكشف عن درجة البرودة المناسبة للتكييف في المساجد

أخبار السعودية.. العمل عن بُعد بالجهات الحكومية وموعد صرف حساب المواطن لشهر يونيو

"الغطاء النباتي" ينقل 8 أشجار معمرة إلى متنزه البيضاء بالمدينة

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

اهم عشرة 10:01 م الأربعاء، 24 أبريل 2024

عاجل.. أهم 10.. فحوصات طبية روتينية لخادم الحرمين وصدور موافقة كريمة والإطاحة بمتحرش مكة

خادم الحرمين 9:21 م الأربعاء، 24 أبريل 2024

صدور موافقة خادم الحرمين على منح وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة لـ 200 متبرع ومتبرعة بالأعضاء

وزير الإسكان يشهد توقيع اتفاقية 8:18 م الأربعاء، 24 أبريل 2024

بقيمة مليار ريال.. وزير الإسكان يشهد توقيع اتفاقية تطوير وإنشاء 589 وحدة سكنية في ضاحية الفرسان

ت 8:36 م الثلاثاء، 23 أبريل 2024

دوريات "المجاهدين" بالمنطقة الشرقية تقبض على شخص لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر