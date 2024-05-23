عاجل.. "التأمينات" تكشف عن المدة المتبقية على نهاية مبادرة الإعفاء من غرامات التأخير

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كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم (الخميس)، عن المدة المتبقية على نهاية مبادرة الإعفاء من غرامات التأخير وغرامات المخالفات الموجهة لأصحاب العمل والمنشآت بنسبة 100%.



100 يوم على انتهاء المبادرة:



إعفاء كامل من هذه الغرامات:



وأوضحت "التأمينات"، أنه تبقى 100 يوم فقط على نهاية المبادرة، والتي كانت قد أطلقتها ابتداءً من 3 مارس 2024 وتستمر لمدة 6 أشهر.وأشارت المؤسسة أن المبادرة تأتي ضمن جهود تصحيح واقع المنشآت المخالفة، وتسوية المديونيات وتخفيف الآثار المالية إضافة إلى تعزيز مبدأ الالتزام التأميني الذي من شأنه ضمان الحفاظ على حقوق المشترك وصاحب العمل.وبيّنت أن المبادرة تستهدف تخفيف أعباء المنشآت التي تترتب عليها غرامات، سواء بسبب التأخير في سداد الاشتراكات أو بسبب ارتكاب المخالفات، وتشجيعها على تصحيح أوضاعها لتحقق الالتزام التأميني من خلال إعفائها من هذه الغرامات بنسبة 100% شريطة سداد كامل الاشتراكات المستحقة.ودعت التأمينات الاجتماعية كافة أصحاب العمل ممن ترتبت عليهم غرامات، بسبب تأخير سداد الاشتراكات أو الغرامات المترتبة على ارتكاب المخالفات، إلى الاستفادة من هذه المبادرة والحصول على إعفاء كامل من هذه الغرامات من خلال التقدم عبر حساب المنشأة في منصة "تأميناتي أعمال" عبر خطوات يسيرة، وفي بيئة رقمية متكاملة.