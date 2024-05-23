وصول الفوج الأول من حجاج أوزباكستان إلى مكة المكرمة

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وصل إلى مكة المكرمة اليوم، الفوج الأول من حجاج أوزباكستان وبلغ عددهم نحو 950 حاجًا.



توفير أقصى درجات الراحة والتيسير للحجاج:



حجاج أوزباكستان يشكرون حكومة المملكة:



وقد تم تجهيز الإمكانيات كافة وتجنيد الطاقات لتوفير أقصى درجات الراحة والتيسير للحجاج طوال فترة وجودهم لأداء نسكهم، انطلاقا من توجيهات القيادة الحكيمة، بالعمل على العناية والاهتمام بضيوف الرحمن وتقديم أفضل وأرقى الخدمات لهم ليؤدوا مناسكهم وعباداتهم في أجواء إيمانية.قدم عدد من حجاج الفوج الأول شكرهم لحكومة المملكة على ما تقدمه من خدمات لحجاج بيت الله الحرام، والتسهيلات التي تم وضعها لتيسير رحلة الحاج وجعلها رحلة آمنة مطمئنة.