رئيس الشؤون الدينية يدشن مبادرة "إكرام" استعدادًا لموسم الحج

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دشّن معالي رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، بمقر الرئاسة اليوم, "مبادرة إكرام", استعدادًا لموسم حج هذا العام التي تعنى بإثراء تجربة حجاج بيت الله الحرام في المسجد الحرام، ورعاية أحكامه وآدابه، وترسيخ تعظيم مكانة بيت الله في نفوس القاصدين، والمسلمين أجمع؛ امتثالًا لقول الحق تعالى-: ﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيتٍ وُضِعَ لِلنّاسِ لَلَّذي بِبَكَّةَ مُبارَكًا وَهُدًى لِلعالَمينَ﴾.



تدشين مبادرة إكرام



وأكد معاليه خلال تدشين المبادرة في مكة المكرمة, أن تعظيم مكانة الكعبة المشرفة يجسّد اهتمام خادم الحرمين الشريفين, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بالحرمين الشريفين؛ لما يحملانه من مكانة عظيمة وثقل في قلوب المسلمين.وقال: "إن شرف خدمة بيت الله الحرام تصدَّر له ولاة هذه البلاد المباركة -حفظهم الله-، وعظَّموه حقًّا تعبُّدًا وتشرُّفًا , وحرصت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي على إعظام مكانة الكعبة المشرفة وتعميق قدسيتها في قلوب المسلمين في العالم، حيث أعدت الرئاسة لذلك خطة إثرائية دينية خلال موسم حج هذا العام , نظرًا لمكانتها الدينية والوجدانية، وتعلق الأمة الإسلامية قاطبة بها روحيًا وإيمانيًا؛ إذ هي متوجَّه صلاتهم ومحل نسكهم؛ فلا غرو في تعظيمها وتبجيلها ورعايتها , وتعظيم مكانة البيت المنيف ورد في نصوص كثيرة من كتاب الله -تعالى- وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ".وتعد مبادرة «الإكرام في تعظيم البيت الحرام» هي الأكبر من نوعها من المبادرات؛ كونها تتضمن حزمة من المسارات الإثرائية الدينية؛ لتعظيم البيت الحرام وإثراء تجربة ضيوف الرحمن؛ باستثمار أدوات التواصل والتقانة؛ لبلوغ الأهداف المأمولة منها أرجاء المعمورة، وانتفاع القاصدين والزائرين وإثرائهم روحيًا وسلوكيًا بمسارات التعظيم المتعددة؛ والوصول برسالة وهدايات المسجد الحرام إلى العالمية.