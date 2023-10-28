توضيح مهم من "سكني" حول سبب عدم وصول الدعم لحسابات بعض المستفيدين

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تفاعل برنامج "سكني" مع سؤال أحد المستفيدين بشأن الدعم السكني وعدم نزوله في حسابه حتى الآن.





نزول الدعم السكني:



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شروط استفادة المطلقات:





طريقة التسجيل في سكني للمطلقات والأرامل



شروط الحصول على دعم سكني للمطلقات والأرامل



الوثائق المطلوبة للتقديم على برنامج سكني



المفترض ينزلي الدعم السكني هذا الشهر وهو اول شهر ومانزل شي الى الان ؟؟ — علي (@Abu_Linda2) October 27, 2023

وقال المواطن : "المفترض ينزلي الدعم السكني هذا الشهر وهو أول شهر ومانزل شي إلى الآن ؟؟"وردا على ذلك، أضاف البرنامج: "العمل لايزال قائما لإيداع مبالغ الدعم السكني لأهالينا المستفيدين، وسيتم إيداع الدعم السكني في حسابك البنكي بأقرب وقت ممكن، أمنياتنا لكم بدوام الصحة والعافية".في وقت سابق، كشف برنامج سكني عن شروط استفادة المطلقات والأرامل من الدعم السكني.وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس": "بإمكان أخواتنا المطلقات التقديم في حال استيفاء شروط ومعايير الاستحقاق، ومن ضمنها أن يتم مرور سنتين على الطلاق".أما فيما يتعلق بالأرامل، فأوضح أنه "يمكن لأخواتنا الأرامل الاستفادة من منتجات الوزارة في حال كن مستوفيات للشروط".ودعا البرنامج إلى الاطلاع على اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني، واستكمال إجراءات التسجيل للتحقق من حالة الاستحقاق بشكل فوري.يمكن التسجيل باتباع الخطوات الآتية:-تسجيل الدخول إلى موقع وزارة الإسكان.-أدخلي كافة البيانات المطلوبة وهي (رقم بطاقة الأحوال الشخصية، رقم الدفتر العائلي).-كتابة البيانات الشخصية (رقم الهوية الوطنية، رقم الجوال، تاريخ الميلاد).-ستصلكِ رسالة على الجوال تحققي من الرمز المرئي المرسل على الجوال.-افتحي الرابط الخاص بالتطبيق وأرفقي المستندات الخاصة بالراتب أو الدخل الشهري.-أكدي التسجيل وستصلكِ رسالة أخرى عبر الجوال لتأكيد تنفيذ القبول أو الرفض.حتى تتمكن المطلقات والأرامل من الحصول عليها بسهولة، لابد من انطباق الشروط التالية عليها:-أن تكون سعودية الجنسية.-شرط أساسي الإقامة داخل أراضي المملكة.-أن تكون المرأة المطلقة هي المعيل الأول لأبنائها.-ألا يزيد عمر الأولاد الذكور عن 25 عامًا.-أن يمر عامان على الطلاق.-ألا تكون لديها سكن خاص.-ألا تمتلك دخلاً ثابتًا مستقلاً.-صورة عن السجل المدني الخاص بأسرة المتقدمة.-إذا كانت المتقدمة يتيمة يجب تقديم شهادة وفاة الوالد/ الوالدة.-صورة من إقرار العائلة.