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صحيفة تواصل الالكترونية

توضيح مهم لـ"الموارد البشرية" بشأن تسجيل الراتب بالضمان الاجتماعي

الموارد البشرية
الموارد البشرية
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أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، توضيحًا مهمًا بشأن تسجيل الراتب الأساسي والإجمالي في الضمان الاجتماعي.اضافة اعلان

ضرورة الإفصاح عن مصادر دخل الأسرة

وأوضح حساب العناية بالمستفيدين على منصة "إكس"، أنه لابد من الإفصاح عن جميع مصادر الدخل لأفراد الأسرة من أجل التسجيل في الضمان الاجتماعي.
وأضاف أنه يؤخذ بالاعتبار كافة أنواع الدخل 50% من الدخل المكتسب "راتب شهري" أو عائد تجاري + إجمالي الدخل غير المكتسب "الإعانات الحكومية باستثناء مبالغ دعم إعانات الأشخاص ذوي الإعاقة والبرامج المساندة.
يأتي هذا قرار القيادة الرشيدة باستمرار الدعم السخي وغير المحدود لأبنائها المواطنين، وحرصًا على تخفيف الأعباء عنهم وتحسين معيشتهم في ظل كافة المتغيرات الاقتصادية؛ كما يأتي تمديد الدعم لمستفيدي برنامج حساب المواطن، امتدادًا للتوجيه الكريم السابق والذي بدأ منذ شهر يوليو 2022م، واستمر الدعم الإضافي حتى دفعة شهر سبتمبر 2023م.

زيادة الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش لمستحقي الضمان الاجتماعي

 وبناءً على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، صدر توجيه ملكي كريم بالموافقة على زيادة الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش لمستحقي الضمان الاجتماعي من 1100 ريال إلى 1320 ريالاً، واستمرار العمل ببرنامج حساب المواطن، واستمرار فتح التسجيل والدعم المالي الإضافي للمستفيدين من برنامج حساب المواطن لمدة ثلاثة أشهر تستمر حتى دفعة شهر ديسمبر 2023م.

فيما رفع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله- على زيادة الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش لمستحقي الضمان الاجتماعي واستمرار الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن.

القرار يلبي احتياجات كل المستفيدين

وقال الراجحي إن التوجه الكريم بزيادة الحد الأدنى المحتسب من الضمان الاجتماعي، يسهم بشكل مباشر في تلبية الاحتياجات لكل مستفيد، من خلال تقديم الحد الأدنى

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