الأحد، 02 ربيع الأول 1445 ، 17 سبتمبر 2023

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أخبار السعودية.. تنويه الدعم الإضافي والضمان الاجتماعي ووظائف جديدة

أخبار السعودية
أخبار السعودية
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تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأحد، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:اضافة اعلان

حساب المواطن.. توضيح مهم بخصوص صرف الدعم الإضافي

حدد حساب المواطن، معايير صرف الدعم للمستفيدين، والدعم الإضافي الذي أمر به خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز منذ يوليو 2022.

الضمان الاجتماعي.. هل يؤثر وجود سائق على استحقاق المعاش؟
قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إن وجود عدد 3 عمالة منزلية أو أكثر يؤثر على استحقاق معاش الضمان الاجتماعي.

توجيه من وزير الشؤون الإسلامية بخصوص خطبة الجمعة المقبلة.. التفاصيل
وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ أصحاب الفضيلة خطباء الجوامع بمختلف مناطق المملكة بتخصيص خطبة الجمعة السابع من شهر ربيع الأول للعام الجاري 1445هـ.

125 % نسبة ارتفاع الصادرات الزراعية في 6 أعوام
ارتفعت صادرات المحاصيل الزراعية بنسبة وصلت إلى 125% خلال الأعوام الـ6 الأخيرة، وبقيمة بلغت 17 مليار ريال، في العام الميلادي المنصرم.
سارع بالتقديم.. 284 وظيفة في جامعة الملك عبدالعزيز
أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز عن طرح عدد (284) وظيفة (إدارية، صحية) للرجال والنساء، وترغب في إشغالها بمواطنين سعوديين بنظام التعاقد الرسمي عن طريق المسابقة الوظيفية على النحو التالي:

تعليق الدراسة المسائية بهذه المدارس
أعلنت الصحفة الرسمية لـ " وكالة تعليق الدراسة " أنه تقرر تقديم الإنصراف الآن في جميع مدارس مكتب تعليم محايل.

مفاجأة "فورد" بمناسبة اليوم الوطني.. الدفعة الأولى والمصاريف الإدارية 0%
يتميز شهر سبتمبر من كل عام بإطلاق العروض والتخفيضات على كافة المنتجات الاستهلاكية داخل أسواق المملكة، احتفالاً باليوم الوطني الذي يحل في 23 من هذا الشهر.

بيان عاجل من "الغذاء والدواء" حول المشروبات الغازية
أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن جميع المكونات المستخدمة في مشروبات الطاقة والمشروبات الغازية تعتبر آمنة وتم تقييمها من جهات دولية موثوقة.

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