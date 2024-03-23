النقل تحذر: غرامة 5 آلاف ريال وحجز المركبة في هذه الحالة

أ أ

حذرت الهيئة العامة للنقل من خطورة مخالفة نقل الركاب بدون ترخيص، حيث تعتبر مخالفة تستوجب الغرامة وحجز المركبة.



مخالفة نقل الركاب دون ترخيص



تفويض شخص لقيادة مركبة



الفحص الفني الدوري للمركبات:



وقال الهيئة، عبر حسابها في منصة إكس : "حجز المركبة المخالفة وغرامة مالية قدرها (5000) ريال لناقلي الركاب دون ترخيص في المطارات.وقبل ذلك، كشفت الإدارة العامة للمرور، أن نظام المرور لا يتيح تفويض شخص لقيادة مركبة عليها مخالفات والاستمارة منتهية.تفويض شخص لقيادة مركبة وعليه مخالفات:وأوضح "المرور" عبر صفحته بمنصة "إكس": "ينص نظام المرور المادة السابعة عشر الفقرة 2 بتسديد المخالفات المرورية إن وجدت على مالك المركبة أو المفوض له، وأن لا يكون هناك قيود أمنية أو مرورية على المركبة".جاء ذلك ردًا على سؤال أحد المستفيدين يقول فيه: "هل يمكن تفويض شخص لقيادة مركبة وعليه مخالفات؟".مرحباً بك، ينص نظام المرور المادة السابعة عشر الفقرة 2 بتسديد المخالفات المرورية إن وجدت على مالك المركبة أو المفوض له وأن لايكون هناك قيود أمنية أو مرورية على المركبة. تسعدنا خدمتكوفي السياق ذاته، أكدت الإدارة العامة للمرور على ضرورة الفحص الفني الدوري للمركبات الخاصة الجديدة، ومركبات الأجرة العامة، والحافلات العامة، والنقل العام.وأوضح "المرور"، عبر صفحته الرسمية بمنصة "إكس"، أنه "يجرى الفحص الفني الدوري للمركبات الخاصة الجديدة بعد مرور 3 سنوات، ومركبات الأجرة العامة والحافلات العامة والنقل العام بعد سنتين من الترخيص لها لأول مرة، ومن ثم يجب الفحص سنويًا".جاء ذلك ردًا على سؤال لأحد المواطنين يقول فيه: "بعد انتهاء الفحص الدوري كم عندي مهلة عشان أُجْبَر بعدها إني أفحص؟".