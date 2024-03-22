تحذير مهم لـ "المرور" لقائدي المركبات: انتبهوا لهذا الخطر

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أصدرت الإدارة العامة للمرور اليوم، تحذيرًا مهمًا لجميع قائدي المركبات.

وحذرت عبر حسابها في منصة إكس، من أن المراوغة بسرعة بين المركبات تربك مستخدمي الطريق، وتعرضهم لخطر الحوادث المرورية.







"المرور" يُحذر انزلاق المركبة خلال هطول الأمطار



الحذر عند القيادة في الظروف الجوية المتقلبة



كما حذرت من مخاطر انزلاق المركبات خلال القيادة وقت الأمطار، مشددة على ضرورة الانتباه للسرعة ليمكن التحكم في السيارة.وأكدت أن سرعة المركبة تتحكم في مدى تماسك وثبات الإطارات التي تكون بشكل مباشر خلال السرعة المنخفضة وتقل تدريجيًا إلى بسيطة وشبه معدومة مع كل زيادة لسرعة المركبة.وطالبت الإدارة العامة للمرور بضرورة توخي الحذر عند القيادة في الظروف الجوية المتقلبة، مؤكدة أنه في الظروف الجوية المتقلبة لابد من ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة عند القيادة.