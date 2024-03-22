تحذير مهم لـ "المرور" لقائدي المركبات: انتبهوا لهذا الخطر

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أصدرت
الإدارة العامة للمرور اليوم، تحذيرًا مهمًا لجميع قائدي المركبات.
وحذرت عبر حسابها في منصة إكس، من أن المراوغة بسرعة بين المركبات تربك مستخدمي الطريق، وتعرضهم لخطر الحوادث المرورية.
"المرور"
يُحذر انزلاق المركبة خلال هطول الأمطاركما حذرت من مخاطر انزلاق المركبات خلال القيادة
وقت الأمطار، مشددة على ضرورة الانتباه للسرعة ليمكن التحكم في السيارة.
المراوغة بسرعة بين المركبات تربك مستخدمي الطريق، وتعرضهم لخطر الحوادث المرورية.#المرور_السعودي#يسر_وطمأنينة pic.twitter.com/TBeXcX7abf— المرور السعودي (@eMoroor) March 22, 2024
وأكدت أن سرعة المركبة تتحكم في مدى تماسك وثبات الإطارات التي تكون بشكل مباشر خلال السرعة المنخفضة وتقل تدريجيًا إلى بسيطة وشبه معدومة مع كل زيادة لسرعة المركبة.