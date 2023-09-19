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صحيفة تواصل الالكترونية

أهم 10.. زلزال يضرب دولة عربية وتوضيح مهم من الجوازات وكارثة تهدد 700 مليون شخص

أهم 10
أهم 10 أخبار
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يقدم موقع صحيفة تواصل لقرائه الكرام موجزًا بأهم 10 أخبار  تم تناولها على مدار اليوم الإثنين، والتي جاءت كالتالي:

زلزال جديد يضرب دولة عربيةاضافة اعلان

 ضرب زلزال بقوة 2.7 على مقياس ريختر، مساء اليوم الثلاثاء، وادي عربة جنوب المملكة الأردنية الهاشمية.. المزيد هنا


فيديو مؤثر لأب يحتضن ابنه المتوفي ويقبله للمرة الأخيرة

وثق مقطع فيديو مشهدا مؤثرا لأب يقبل ابنه المتوفي ويودعه على طريقته الخاصة... المزيد هنا


تحرك سريع يطيح بمروجي المخدرات.. ضبط 450 كجم من القات المخدر بجازان


قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على مخالِفَيْن لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لتهريبهما (393) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر بمحافظة الدائر.. المزيد هنا


برنامج الأغذية  يحذر من كارثة تهدد 700 مليون شخص

أوضحت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، سيندي ماكين، أن أزمة الجوع العالمية تركت أكثر من 700 مليون شخص.. المزيد هنا


سكان درنة يحتجون للمطالبة بمحاسبة المسؤولين بعد الفيضانات


نظم المئات من أهالي مدينة درنة احتجاجات للمطالبة بمحاسبة المسؤولين بعد كارثة الفيضانات التي ضربت المدينة وتسببت في سقوط آلاف القتلى والمفقودين.. المزيد هنا


في المدينة وجازان .. الإطاحة بمروجي السموم وإحباط خططهم

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة المدينة المنورة لترويجه مادة الحشيش المخدر، وضبط بحوزته مبلغ مالي.. المزيد هنا


توضيح مهم من الجوازات بشأن استقدام العاملات المنزليات لأول مرة
تفاعلت الإدارة العامة للجوازات مع سؤال أحد المغردين بشأن استقدام العاملات المنزليات لأول مرة.. المزيد هنا


توضيح من التأمينات بشأن إلغاء المدة غير النظامية للمشترك

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات، إمكانية تقديم طلب إلغاء مدة غير نظامية للمشترك عبر حساب تأميناتي أفراد.. المزيد هنا

صدمة بسلطنة عمان .. وفاة شقيقة الدبلوماسي السابق هود العلوي عقب سماع نبأ مقتله بمصر

توفت  الأخت الشقيقة للمواطن العماني هود العلوي الذي قُتل في شقته بجمهورية مصر , متأثرة بخبر موته... المزيد هنا

هل يمكن للمعتمر إلغاء الموعد وحجز آخر في حال التأخير ؟

نشرت وزارة الحج والعمرة إنفوجراف يوضح آلية الحجز المسبق لأداء عمرة ميسرة... المزيد هنا


انتشار مكثف للقوات العراقية على الحدود مع إيران.. ماذا يجري؟

أعلن وزير الدفاع العراقي، أن القوات العراقية انتشرت اليوم بكثافة على الحدود مع إيران، مبينًا أنه تم حصر وجود المعارضة الإيرانية الكردية.. المزيد هنا


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