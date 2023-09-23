توضيح مهم من التأمينات بشأن صرف معاش التقاعد

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تفاعل حساب "العناية بالعملاء" التابع للتأمينات الاجتماعية مع سؤال أحد المستفيدين عن استحقاق صرف معاش التقاعد.





صرف معاش التقاعد: اضافة اعلان





شروط صرف تعويض الدفعة الواحدة للمشترك

وتساءل المستفيد قائلا: "يعني لازم أكمل ٢٥ سنة وبعدين أستفيد منه ولا مكملة أقدر أتقاعد".وردا على ذلك، قال حساب "العناية بالعملاء" ردا على ذلك: "يستحق المشترك صرف معاش التقاعد عند توفر مدة اشتراك متصلة أو متقطعة في نظام التأمينات لا تقل عن 300 شهر اشتراك للتقاعد المبكر قبل سن الستين، ويمكنك الاطلاع على شروط صرف معاش التقاعد المبكر من خلال الرابط التالي: http://bit.ly/2OVVAbSفي وقت سابق، حددت المؤسسة العامة للتأمينات ضوابط صرف معاش الدفعة للمستفيدين المستوفين للشروط لصرف المعاش.جاء ذلك في رد من التأمينات عبر حسابها الرسمي "العناية بالعملاء"، ردا على سؤال مستفيد استفسر بشأن مدى أحقيته في صرف معاش الدفعة الواحدة بعد إنهاء التعاقد.وأوضحت مؤسسة التأمينات أن شروط صرف الدفعة الواحدة للمشترك قبل بلوغ سن الستين أو حدوث عجز تشمل التالي :ويحق للمشترك الذي ترك العمل الخاضع للنظام تسلم تعويض الدفعة الواحدة دون انتظار بلوغ سن الستين أو حدوث عجز وذلك وفقاً للحالات التالية:- المنتقل إلى عمل خاضع لنظام التقاعد المدني أو لنظام التقاعد العسكري وكانت مدة اشتراكه في نظام التأمينات الاجتماعية أقل من سنة- من صدر بحقه حكم أو أمر من صاحب الصلاحية بالسجن مدة5 سنوات فأكثر وكانت مدة اشتراكه أقل من (120) شهراً- المشتغل بالأعمال الشاقة أو الضارة بالصحة وفق الشروط المحددة لذلك- من أسقطت عنه الجنسية السعوديةhttps://twitter.com/GosiCare/status/1705318069948563710?t=HsqZ5IAE6b2Skw1nsc53OA&s=08