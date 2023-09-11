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الداخلية تعلن عن تنفيذ حكم الشرع في راشد البوعينين بالمنطقة الشرقية.. هذه جريمته

الداخلية
الداخلية
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أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في المنطقة الشرقية، فيما يلي نصه:
 قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية.اضافة اعلان
 وقال تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).

الجريمة

 أقدم / راشد بن أحمد بن راشد البوعينين - سعودي الجنسية -، على قتل / عبد العزيز بن محمد بن راشد البوعينين - سعودي الجنسية -، وذلك بطعنه بسكين في صدره مما أدى إلى وفاته بسبب خلاف سابق بينهما.
 وبفضل من الله تمكّنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه.

تنفيذ الحكم

 وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / راشد بن أحمد بن راشد البوعينين - سعودي الجنسية -، يوم الاثنين بتاريخ 26 / 02 / 1445هـ الموافق 11 / 09 / 2023م بالمنطقة الشرقية.
 ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
 والله الهادي إلى سواء السبيل.

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