الإثنين، 19 ذو القعدة 1445 ، 27 مايو 2024

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صواعق رعدية على طريف وأمطار في الباحة

صواعق رعدية على جازان
صواعق
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نبه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من هطول أمطار خفيفة على محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية.

صواعق رعدية في طريف:


ويصحب الأمطار المتساقطة رياح نشطة، وتدنٍ في مستوى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.
 وبين المركز أن الحالة تبدأ - بمشيئة الله تعالى - من الساعة الواحده ظهراً يوم غدٍ الاثنين، وتستمر حتى الساعة الحادية عشرة مساءً من نفس اليوم.

أمطار على الباحة:


فيما شَهِدَتْ منطقةُ الباحةِ - اليوم- هطولَ أمطارٍ متفرقةٍ من خفيفةٍ إلى متوسطةٍ مصحوبة بعواصف رعدية.
وشَمِلَتْ الحالة أجزاءً من مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاءً من محافظات , القرى , والعقيق , وبني حسن , والمندق , وبلجرشي , والمراكز التابعة لها ، وعددًا من منتزهاتها، سالتْ على على أثرها عدد من الأودية والشعاب وارتوىت الأرضُ.. جعلها اللهُ سقيا رحمةٍ وبركةٍ، وعمَّ بنفعها أرجاءَ البلاد.اضافة اعلان

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