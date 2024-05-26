صواعق رعدية على طريف وأمطار في الباحة

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نبه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من هطول أمطار خفيفة على محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية.



صواعق رعدية في طريف:

أمطار على الباحة:

ويصحب الأمطار المتساقطة رياح نشطة، وتدنٍ في مستوى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.وبين المركز أن الحالة تبدأ - بمشيئة الله تعالى - من الساعة الواحده ظهراً يوم غدٍ الاثنين، وتستمر حتى الساعة الحادية عشرة مساءً من نفس اليوم.فيما شَهِدَتْ منطقةُ الباحةِ - اليوم- هطولَ أمطارٍ متفرقةٍ من خفيفةٍ إلى متوسطةٍ مصحوبة بعواصف رعدية.وشَمِلَتْ الحالة أجزاءً من مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاءً من محافظات , القرى , والعقيق , وبني حسن , والمندق , وبلجرشي , والمراكز التابعة لها ، وعددًا من منتزهاتها، سالتْ على على أثرها عدد من الأودية والشعاب وارتوىت الأرضُ.. جعلها اللهُ سقيا رحمةٍ وبركةٍ، وعمَّ بنفعها أرجاءَ البلاد.