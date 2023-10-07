السبت، 22 ربيع الأول 1445 ، 07 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

"الأحوال" توضح طريقة طلب خدمة ربط السجلات المدنية للأبناء بالأم

الأحوال المدنية
الأحوال المدنية
أ أ
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قالت الأحوال المدنية إن خدمة طلب ربط السجلات المدنية للأبناء بالأم هي خدمة إلكترونية تمكن المستفيد من طلب ربط سجلة المدني بسجل والديه عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر أفراد".اضافة اعلان

طريقة الاستفادة من الخدمة :


تسجيل الدخول لحساب المستفيد في منصة ( أبشر )

تقديم طلب إلكتروني عبر تواصل

متطلبات الخدمة


نسخة من شهادة الميلاد "إن وجدت"

نسخة من سجل الأسرة

نسخة من صك حصر الورثة "إن وجد"

المستفيدون من الخدمة:


المواطنون والمواطنات

غرامة إصدار هوية بدل تالف


في وقت سابق، أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أنه يتم احتساب غرامة عند إصدار بطاقة هوية وطنية بدل تالف للمره الثانية.

جاء ذلك في رد من الأحوال المدنية على سؤال مستفيد استفسر بشأن صحة وجود غرامة حال إصدار هوية بطل تالف.

وأجابت الأحوال المدنية، بقولها: "إنه يتم احتساب غرامة عند إصدار بدل تالف للمره الثانية ومقدارها ١٠٠ ريال، نسعد بخدمتك".


كذلك حددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية الحالات التي تسمح للمواطنين بتغيير صورة بطاقة الهوية الوطنية.

تغيير صورة الهوية الوطنية


جاء ذلك في رد من الأحوال المدنية، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس "تويتر سابقا"، على سؤال مغرد استفسر بشأن مدى إمكانية تغيير صورة الهوية الوطنية.
وأجابت الأحوال المدنية بقولها: "يتم تغيير الصورة الشخصية في حال تم تجديد الهوية الوطنية أو بتغيّر الملامح أو بموجب تقارير طبية، نسعد بخدمتك".

ضوابط مهمة لتسجيل الأسماء


كذلك أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، 5 ضوابط لاختيار وتسجيل الأسماء.
وأوضحت الأحوال المدنية عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس” أن هناك 5 ضوابط يمكن الاستعانة بها عند اختيار الأسماء، وهي:
1ـ جواز تسجيل الاسم معرفاً بـ (ال) في الأسماء المتعارف عليها عند العرب قديماً والدارجة بالمجتمع مثل العنود والوليد.
2ـ  يجوز تسجيل الاسم مجرداً من الألقاب “السيد”.
3ـ لا يسمح بتسجيل العبارات الإضافية في حقل الاسم “المعروف بكذا”.
4ـ  لا يسمح بتسجيل الأسماء المركبة: “قمر الزمان”.
5 ـ  يمنع تسجيل الأسماء المخالفة للشريعة الإسلامية “عبد الرسول”.


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