عاجل.. بشرى سارة.. 1700 وحدة سكنية ضمن الإسكان التنموي خلال 10 أيام

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أوضح الأمين العام لمؤسسة الإسكان التنموي عبد العزيز الكريديس، أنه تم توفير 1700 وحدة سكنية خلال 10 أيام منذ بداية شهر رمضان حتى الآن، وهدفنا الوصول إلى 10 آلاف وحدة للأسر الأشد حاجة .



وحدات الإسكان التنموي



وأكد لـ"الإخبارية": "أنه يتم توفير الوحدات السكنية بدعم ومشاركة من أصحاب السمو أمراء المناطق وأمناء الأمانات في كل منطقة.وأضاف الكريديس "الحملة مستمرة وكل يوم نشهد أرقاما أكبر بدعم الجميع من الأفراد ورجال الأعمال والمقتدرين ".

إنجازات الجمعيات الخيرية في تبوك







الأمين العام لمؤسسة الإسكان التنموي: 1700 وحدة سكنية خلال 10 أيام منذ بداية شهر #رمضان حتى الآن، وهدفنا الوصول إلى 10 آلاف وحدة للأسر الأشد حاجة #نشرة_التاسعة#الإخبارية pic.twitter.com/28rccCLkcK — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 20, 2024

من جهته، سلم صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، 292 وحدة من وحدات الإسكان التنموي للمستفيدين بالمنطقة.يأتي ذلك ضمن اللقاء السنوي للجمعيات الخيرية العاملة بالمنطقة "يوم البر".ويهدف اللقاء إلى التكامل والتعاون بين الجمعيات الخيرية بالمنطقة وإيجاد وسائل الاستثمار وتنميتها بما يضمن الأداء الأمثل لتلك الجمعيات ووصول خدماتها للمستحقين.وسيشمل اللقاء عرضًا مرئيًا لإنجازات الجمعيات الخيرية بالمنطقة خلال العام المنصرم.كما سيتضمن اللقاء عرض النتائج الأولية لدراسة تطوير القطاع غير الربحي بالمنطقة بالشراكة مع مؤسسة الملك خالد، وعرضًا لعدد من المبادرات لجهات مختلفة.تأتي تأكيدًا لحرص سموه المستمر للارتقاء ببرامج ومناشط الجمعيات الخيرية بالمنطقة، وتسهيل دورها لخدمة المستفيدين، إيمانًا من سموه بالدور الفاعل للجمعيات في تنمية المجتمع، كما سيتضمن اللقاء تكريم الجمعيات الفائزة بجائزة تبوك للعطاء في دورتها الثانية.