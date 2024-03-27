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توجيه من شؤون الحرمين بشأن ركعتي الطواف خلف المقام

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ركعتي سنة الطواف
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وجهت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين بإمكانية ووجوب صلاة ركتي سنة الطواف في أي موقع في المسجد الحرام لتفادي الازدحام.

صلاة ركعتي سنة الطوافاضافة اعلان

وقالت الهيئة، عبر حسابها في منصة إكس : "ليس من الواجب أن يُصلّي الحاج والمعتمر ركعتي سنة الطواف خلف المقام مباشرة، بل يجوز له أن يصليها في أي موقع بـ المسجد الحرام".
وقبل ذلك وجهت وزارة الحج والعمرة على حسابها في منصة إكس، تنبيها للمعتمرين بشأن أداء ركعتي الطواف.
وأوضحت الوزارة أن صلاة ركعتي الطواف:
1-تصلى بعد إتمام أشواط الطواف.
2- خلف مقام إبراهيم أو أي مكان من الحرم.
ونوهت أنه عند الزحام يكون الأولى الإتيان بالركعتين في أي مكان آخر من الحرم حتى لا تتأثر حركة الطائفين.

أهمية تفادي التدافع

كما وجهت أيضا تنبيها لضيوف الرحمن من العتمرين لتفادي التدافع بعدة طرق منها: 1-الدخول إلى صحن المطاف بانسيابية.
2- الخروج بانسيابية عند إتمام الطواف.
3- مواصلة الطواف دون توقف.
4- تجنب الصلاة في مسار الطائفين.

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