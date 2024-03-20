إنقاذ مواطنين احترق قاربهما في عرض البحر بجدة

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أنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود في منطقة مكة المكرمة مواطنين، إثر نشوب حريق بقاربهما في عرض البحر بمحافظة جدة.



إنقاذ مواطنين في عرض البحر بجدة:

تعرض يخت للغرق:

وقد تم نقلهما إلى مركز ثول وتقديم المساعدة لهما، وحالتهما الصحية مستقرة.وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالمتنزهين أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية، والسباحة في الأماكن المخصصة، والاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.وفي وقت سابق أعلن حرس الحدود عن إنقاذ طاقم قارب ، على متنه 16 شخصًا من الغرق.ففي منطقة مكة المكرمة، أعلن مركز حرس الحدود بأبحر إنقاذ 13 شخصا بعد أن تعرض يختهم للغرق.وأضاف في بيان نشره حساب حرس الحدود على منصة إكس "تويتر سابقا"، أنه تم إنقاذهم وإخلاؤهم للمركز وتقديم المساعدة لهم ونقل 3 مصابين للمستشفى.كما تمكنت دوريات حرس الحدود بجدة من العثور على شخصين في عرض البحر بعد تأخرهما عن العودة عن الوقت المحدد وفقدانهما واسطتهما البحرية.