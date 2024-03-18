الإثنين، 08 رمضان 1445 ، 18 مارس 2024

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بـ 45 لغة عالمية.. شاشات إلكترونية لخدمة ضيوف الرحمن في المواقيت والمطارات

ضيوف الرحمن
ضيوف الرحمن
أ أ
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يقدم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة خدمات الشاشات الإلكترونية في المواقيت والمطار لضيوف الرحمن، والتي تخدم الزوار والمعتمرين وقاصدي بيت الله الحرام، وذلك تزامناً مع توافدهم خلال شهر رمضان المبارك.اضافة اعلان

الشاشات الإلكترونية:


وتعرض الشاشات الإلكترونية أكثر من 3000 مادة علمية مقروءة ومسموعة ومرئية للمعتمرين والزوار، كما تحتوي على كتب إلكترونية عن صفة الحج والعمرة وآداب الزيارة، وكتب تعريفية بالإسلام، مع إمكانية تحميلها على الأجهزة الذكية بـ 45 لغة عالمية عبر تقنية رمز الاستجابة السريع .QRcode.

إسعافات أولية لمرتادي الحرم المكي:


من جهة أخرى كثّفت صحة مكة المكرمة جهودها الطبية والإسعافية بشهر رمضان المبارك، كعادتها السنوية، من خلال الفرق التطوعية التي تقدم الدعم والمساندة للفرق الطبية بالمستشفيات والمراكز الصحية داخل المنطقة المركزية وبالحرم المكي الشريف، وفي محطة قطار الحرمين.
ويأتي ذلك للمشاركة في التوعية والتثقيف الصحي، وخدمات الإسعافات الأولية لمرتادي القطار.
وأفادت صحة المنطقة أن مشروع سواعد الصحة التابع للإدارة الإشرافية للتطوع الصحي، بدأ أعماله الإسعافية غرة شهر رمضان المبارك للعام 1445هـ، وذلك لتقديم خدمات الإسعافات الأولية وإنقاذ الحياة لمرتادي الحرم المكي الشريف من المعتمرين والمصليين، مبينةً أن عدد المتطوعين والمتطوعات المشاركين في المشروع هذا العام بلغ 170، موزعين على 6 فرق تطوعية توجد في 6 مواقع مختلفة داخل الحرم المكي الشريف.

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