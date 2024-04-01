توجيه من الدفاع المدني حال تسرب الغاز

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أوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، طرق التصرف السليم عند تسرب الغاز، مؤكدة ضرورة الالتزام بطرق الوقاية بالمنازل والمنشآت لحماية الأرواح والممتلكات.



تسرب الغاز:



الأماكن المتأثرة بالموجة المناخية في الرياض:



أمطار غزيرة وصواعق ورياح وأتربة على هذه المناطق



حيث نبهت أنه في حال تسرب الغاز يجب الالتزام بعدم استخدام مفاتيح الكهرباء والولاعات أو أي مصدر شرر آخر، وإخراج جميع الأشخاص من المكان وقفل صمام الغاز بإحكام، كذلك فتح النوافذ والأبواب ببطئ لتهوية المكان .ودائمًا ما تؤكد المديرية العامة ضرورة اتباع متطلبات السلامة مع أهمية تركيب جهاز كاشف لتسرب الغاز في المنازل لحماية قاطنيها.على جانب آخر، حذر الدفاع المدني من هطول أمطار غزيرة على منطقتي القصيم والرياض، تصحبها رياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية.وتشمل الحالة المناخية , "العاصمة الرياض، ومحافظات الدرعية، ورماح,الأفلاج, والسليل, ووادي الدواسر, والخرج, وحوطة بني تميم , يصاحبها رياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية، وتساقط البرد, وجريان السيول ", وتستمر الحالة حتى الحادية عشرة مساءً .ودعا الدفاع المدني الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بالتعليمات الواجبة في مثل هذه الظروف.وفي وقت سابق، أصدر المركز الوطني للأرصاد، تحذيرًا من أمطار غزيرة وجريان السيول مع رياح مثيرة للأتربة والغبار على عدد من مناطق المملكة.وأطلق على حسابه في منصة “إكس”، الإنذار الأحمر، محذرًا من حالة مطرية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، على هذه المناطق:1 - منطقة حائل، وتشمل "الحائط والسليمي والشملي والغزالة وموقق والشنان وبقعاء وسميراء".2 - المنطقة الشرقية، وتشمل "حفر الباطن والخفجي والنعيرية والأحساء والجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة والعديد".3 - منطقة الباحة، وتشمل "الحجرة والمخواة وقلوة وغامد الزناد والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن".4 - منطقة مكة، وتشمل "العرضيات وأضم وميسان والطائف والقنفذة والليث والمظيلف والجموم والخرمة والمويه وتربة ورنية".5 - منطقة عسير، وتشمل "النماص وبقرن وتنومة والأمواه والعرين وتثليث وطريب وبيشةوالبراك والفحمة".6 - منطقة الرياض، وتشمل "الدرعية والعاصمة والدوادمي وعفيف والحريق والدلم والرين والقويعية والمزاحمية والخرج وحوطة بني تميم والزلفي والغاط والمجمعة ورماح والأفلاج والسليل ووادي الدواسر".