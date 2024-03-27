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صور.. متطوعو الدفاع المدني يشاركون في خدمة ضيوف الرحمن

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متطوعو الدفاع المدني يشاركون في خدمة ضيوف الرحمن
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يشارك متطوعو الدفاع المدني في خدمة ضيوف الرحمن القادمين لأداء العمرة خلال شهر رمضان المبارك لعام 1445 هـ، بتقديم خدمات الإسعافات الأولية وعمليات الإخلاء والإنقاذ لمن تستلزم حالتهم ذلك.اضافة اعلان

التعامل مع المخاطر:

وكذلك التعامل مع المخاطر من خلال التدخل السريع في الحالات الطارئة، وإرشاد المعتمرين في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف.
وتأتي هذه المشاركة من خلال جهود المديرية العامة للدفاع المدني لتشجيع مشاركة المواطنين في العمل التطوعي والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في مجال الأعمال التطوعية.

استمرار الأمطار والتقلبات الجوية:

وفي وقت سابق، دعت المديرية العامة للدفاع المدني، إلى الحيطة والحذر، من استمرار تساقط الأمطار والتقلبات الجوية على مكة والرياض وعدد من مناطق المملكة.
وطالبت على حسابها في منصة إكس، بضرورة البقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

ضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن تجمُّع السيول

 وأوضحت أن الحالة المتوقعة من الأمطار والبرد والسيول والتقلبات الجوية تشمل منطقة مكة المكرمة والرياض والشرقية وعسير والباحة والحدود الشمالية.
 وأشارت إلى أن هذه المناطق من المتوقع أن تتأثر بأمطار خفيفة إلى متوسطة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار.




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