تنبيه مهم من الداخلية بشأن الجهة الوحيدة المصرّح لها بتسلّم وإيصال التبرعات إلى خارج المملكة

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أكّدت وزارة الداخلية أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية هو الجهة الوحيدة المصرّح لها بتسلّم وإيصال التبرعات إلى خارج المملكة.



إيصال التبرعات إلى خارج المملكة:

تحذير من التبرع لجهات مجهولة:

وأشارت الوزارة إلى أن المجتمع السعودي مجتمع معطاء، وحملات التبرع التي تنفذها المملكة لإغاثة الدول في الكوارث، ومنصات إحسان وفرجت وتبرع، ترتكز إلى إجراءات نظامية تضمن وصول التبرعات إلى مستحقيها وعدم استغلالها للتأثير في الأمن.وشددت وزارة الداخلية على أن أي نشاطات لجمع التبرعات بأي صورة كانت ستعرض مرتكبها للعقوبات المقررة نظامًا، داعية إلى الإبلاغ عن أي مخالفة لذلك بالاتصال بالرقم (911) في مناطق الرياض ومكة المكرمة والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة.وأمس الأول صرّح المتحدث الرسمي برئاسة أمن الدولة، أن الرئاسة تُذكّر الجميع بأن يكون التبرع داخل المملكة من خلال القنوات والجهات المصرّح لها.ويأتي ذلك انطلاقاً من الحرص على سلامة العمل الخيري، وتنامي مصادر دخله، وخشيةً من استغلال بعض الجهات أو الأفراد لشهر رمضان المبارك.وأوضحت أن ذلك يأتي في ترويج الدعوات ونشر الرسائل؛ بقصد الحصول على التبرعات والأموال من المواطنين والمقيمين.وذكرت رئاسة أمن الدولة الجميع بأن يكون التبرع داخل المملكة من خلال القنوات والجهات المصرّح لها.وأضافت :"أما من يرغب التبرع للخارج، فإن الجهة الوحيدة المصرّح لها بإيصال التبرعات خارج المملكة؛ هي مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية".وشددت أن مخالفة تلك التعليمات يُعرّض المتبرع للمساءلة وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.