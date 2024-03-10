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اليوم.. "المرور" يُعلن إقامة مزاد إلكتروني للوحات المعدنية عبر أبشر

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مزاد إلكتروني للوحات المعدنية
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أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن إقامة مزاد إلكتروني للوحات المعدنية، اليوم الأحد، وذلك عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر".اضافة اعلان

طريقة الدخول على خدمة المزاد الإلكتروني

وأوضحت أن المزاد يبدأ اليوم الأحد من الساعة الـ 8 صباحًا ويستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً من يوم غد الاثنين، ضمن خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني المتاحة عبر المنصة، وذلك على النحو التالي:
1 – الدخول على منصة أبشر.
2 – اختيار خدمات من تبويب "خدماتي".
3 – اختيار المرور.
4 – اختيار خدمة المزاد الإلكتروني.
وأشارت إلى أنه في حال الإقبال العالي على المزاد خلال الدقائق الأخيرة من الوقت المحدد لانتهاء المزاد، فإنه سيتم تمديده تلقائيًا.

أهمية زيارة منصة أبشر

وشددت على أهمية زيارة المنصة للتعرف على التعليمات الخاصة بالمزاد؛ وذلك لاستكمال المعلومات المطلوبة بكل يسر وسهولة، قبل وقتٍ كافٍ من المزاد.

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