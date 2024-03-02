جريمة قتل في المدينة.. بيان عاجل من الداخلية بشأن تفاصيل الحادث

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أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً حول تنفيذ حكم القتل قصاصًا بأحد الجناة في المدينة المنورة، فيما يلي نص البيان:

قال الله تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ) الآية.



القصاص من مواطن:



وقال تعالى ( وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ).أقدم / عبدالله بن صالح بن عائض الذيابي الرشيدي - سعودي الجنسية - على قتل / خالد بن عبدالعالي بن محمد الرشيدي - سعودي الجنسية -، وذلك بطعنه بآلة حادة مما أدى إلى وفاته بسبب خلاف بينهما.وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته, وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصًا, وأيد من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا, وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا، وأيد من مرجعه.وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / عبدالله ين صالح بن عائض الذيابي الرشيدي - سعودي الجنسية - يوم السبت 21 / 8 / 1445 هـ الموافق 2 / 3 / 2024 م بمنطقة المدينة المنورة.ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك، لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم, وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.والله الهادي إلى سواء السبيل.