الأحد، 15 شعبان 1445 ، 25 فبراير 2024

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عطل فني في برنامج قرة.. وصندوق تنمية الموارد البشرية يعلق

صندوق تنمية الموارد البشرية
صندوق تنمية الموارد البشرية
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تفاعل صندوق تنمية الموارد البشرية التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مع استفسارات المواطنين بشأن العطل الفني في برنامج قرة.اضافة اعلان

عطل فني في برنامج قرة

جاء ذلك في رد من الصندوق، على سؤال مستفيد قال فيه : "السلام عليكم .. متى يتم تشغيل برنامج قرة حتى نقدر نسجل؟ له أكثر من ٣ أسابيع دون أن يعمل؟".

تحسين وتطوير برنامج قرة

وأجاب صندوق تنمية الموارد البشرية عبر حسابه خدمة العملاء في منصة إكس بقوله: "وعليكم السلام ومرحبا بك، نشكر لكم اهتمامكم ونفيدكم أن هذا المنتج يخضع لعملية التطوير والتحسين خلال الفترة الحالية، علما أن ذلك لن يؤثر على استمرارية الدعم للمستفيدين الحاليين، ولمعرفة آخر المستجدات يمكنكم متابعة الحسابات الرسمية للصندوق عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
نشكر تواصلك".

 خطوات معرفة سبب عدم الأهلية في برنامج قرة

وكانت  وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد حددت، 4 خطوات لمعرفة سبب عدم الأهلية في برنامج قرة.
جاء ذلك في رد من الوزارة عبر حساب "العناية بالعملاء"، على سؤال مواطنة قالت فيه "سلام عليكم ما سبب عدم أهليتي في برنامج قرة؟.
وأجابت الوزارة بقولها، إنه يمكن معرفة سبب عدم الأهلية من خلال الخطوات التالية:
1- الدخول عبر المنصة الإلكترونية : "اضغط هنا".
2- الدخول على أيقونة برامج الدعم الخاصة بي
3- اختيار برنامج الضمان الاجتماعي
4- استعراض تفاصيل الطلب ( الأهلية والاستحقاق ) واستعراض (تفاصيل) دورة الأهلية.

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