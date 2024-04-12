عاجل.. متحدث المرور: هناك 4 مخالفات لا يستفيد منها تخفيض الـ 50%

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كشف المتحدث الرسمي للمرور، العقيد منصور الشكرة، أن هناك 4 مخالفات لا يستفيد منها تخفيض الـ 50%.





4 مخالفات لا يستفيد منها تخفيض الـ 50%



طريقة سداد مخالفات المرور



pic.twitter.com/9gOps2vFbn #برنامج_120 فيديو | متحدث المرور العقيد منصور الشكرة: هناك 4 مخالفات لا يستفيد منها تخفيض الـ 50%.. والسداد يتم عن طريق نظام سداد أو منصة إيفاء #الإخبارية April 12, 2024

أهم أهداف الإعلان عن تخفيض مخالفات المرور

