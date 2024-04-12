عاجل.. متحدث المرور: هناك 4 مخالفات لا يستفيد منها تخفيض الـ 50%

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كشف
المتحدث الرسمي للمرور، العقيد منصور الشكرة، أن هناك 4 مخالفات لا يستفيد منها
تخفيض الـ 50%.
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مخالفات لا يستفيد منها تخفيض الـ 50%وبيّن
في تصريحات لـ "الإخبارية"، أنه تعزيزًا للسلامة المرورية، فإن ارتكاب
إحدى المخالفات التالية من تاريخ 18/ 4/ 2024م يخرج مرتكبها من تخفيض سداد
المخالفات المرورية بنسبة (50%)، وهي:
1 - التفحيط.
2 - قيادة المركبة تحت تأثير ممنوعات أو مخدر أو عقاقير، محذرًا من القيادة تحت تأثيرها.
3 - تجاوز السرعة المحددة بأكثر من (50) كلم/ ساعة في الطريق الذي سرعته المحددة (120) كلم/ ساعة فأقل.
4 - تجاوز السرعة المحددة بأكثر من (30) كلم/ ساعة في الطريق الذي سرعته المحددة (140) كلم/ ساعة.
طريقة
سداد مخالفات المروروأكد العقيد الشكرة، أن السداد يتم عن طريق نظام
سداد أو منصة إيفاء.
فيديو | متحدث المرور العقيد منصور الشكرة: هناك 4 مخالفات لا يستفيد منها تخفيض الـ 50%.. والسداد يتم عن طريق نظام سداد أو منصة إيفاء#الإخبارية#برنامج_120 pic.twitter.com/9gOps2vFbn— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 12, 2024
وفي وقت سابق، أكد الشكرة، أن إعلان تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة بنسبة 50%، يأتي إنفاذًا لتوجيه القيادة بتخفيف أعباء تراكم المخالفات المرورية على أصحاب المركبات، وبما ينعكس إيجابيًا على عدم تكرار المخالفة.
أهم
أهداف الإعلان عن تخفيض مخالفات المرورولفت
إلى أن هذا الإعلان يهدف إلى حث المجتمع على الالتزام بالسلامة المرورية للمحافظة
على الأرواح والممتلكات، وتعزيز السلامة المرورية في طرق المملكة للمواطنين
والمقيمين والزوار، وعدم تكرار ارتكاب المخالفات المؤثرة في السلامة العامة.
وأوضح المتحدث الرسمي للمرور، أن التخفيض يشمل المواطنين والمقيمين والزوار، مما يؤكد اهتمام القيادة الرشيدة بكل من يعيش على أرض المملكة.