الخميس، 06 رجب 1445 ، 18 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

تنبيه من قوى حول كيفية إنهاء العلاقة التعاقدية

منصة قوى
منصة "قوى"
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أكدت وزارة الموادر البشرية والتنمية الاجتماعية على أن العقود تتجدد تلقائيا في منصة "قوى" ما لم يقم أحد الطرفين بإنهاء العلاقة التعاقدية.اضافة اعلان

طريقة إنهاء العلاقة التعاقدية عبر "قوى"

وقالت الوزارة أنه يمكن إنهاء العلاقة التعاقدية من خلال الحساب الشخصي في منصة قوى ثم خدمة العقود الوظيفية.
جاء ذلك على صفحة "قوى" الرسمية في "إكس" ردا على استفسار مواطن قال فيه: "مشكلتي في قوى انه يوجد عقد ساري المفعول برغم استقالتي من أكتوبر الماضي واستبعادي من نظام gosi".
وأضاف، قمت بتفعيل عقد جديد وموظفة مركز إتصال قوى تقول أن المنشأة السابقة مازالت المستفيد من التوطين والنقاط، هل يعقل لم يلغى العقد بمجرد الاستبعاد من Gosi؟.

12 حالة ينتهى فيها عقد العمل

1ـ إذا اتفق الطرفان على إنهائه، بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية.
2ـ بناًء على إرادة أحد الطرفين في العقود غير المحددة المدة، وفقًا لما ورد في المادة الخامسة والسبعين من هذا النظام.
3ـ بلوغ العامل سن التقاعد وفق ما تقضي به أحكام نظام التأمينات الاجتماعية، ما لم يتفق الطرفان على الاستمرار في العمل بعد هذه السن.

القوة القاهرة وإغلااق المنشأة نهائيًا

4ـ القوة القاهرة.
5ـ اغلاق المنشاة نهائياً.
6ـ إنهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل، ما لم ُيتفق على غير ذلك
7ـ أي حالة أخرى ينص عليها نظام آخر.

إنهاء العقد غير محدد المدة بناء على سبب مشروع

8ـ إذا كان العقد غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بنا ًء على سـبب مشـروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بمدة تحدد في العقد، على ألا تقل عن ستين يومًا إذا كان أجر العامل يدفع شهرًّيا، ولا تقل عن ثلاثين يومًا بالنسبة إلى غيره
9ـ إذا كان الإشـعار من جانب صـاحب العمل، فيحق للعامل أن يتغيب خلال مهلة الإشـعار يومًا كاملا في الأسـبوع أو ثماني سـاعات أثناء الأسـبوع، وذلك للبحث عن عمل آخر مع اسـتحقاقه لأجر هذا اليوم أو سـاعات الغياب.

لا ينقضي عقد العمل بوافة صاحب العمل

10ـ لا ينقضـي عقد العمل بوفاة صـاحب العمل، ما لم تكن شـخصـيته قد روعيت في إبرام العقد ولكنه ينتهي بوفاة العامل أو بعجزه عن أداء عمله، وذلك بموجب شهادة طبية معتمدة من الجهات الصحية المخولة أو من الطبيب المخول الذي يعينه صاحب العمل.
11ـ لا يجوز لصــــاحب العمل إنهاء خدمة العامل بســــبب المرض، قبل اســــتنفاذه المدد المحددة للإجازة المنصــــوص عليها في هذا النظام، وللعامل الحق في أن يطلب وصل إجازته السنوية بالمرضية.
12ـ إذا انتهت المدة المحددة في العقد، ما لم يكن العقد قد تجدد صراحة وفق أحكام هذا النظام؛ فيستمر إلى أجله.

اقرأ أيضا

تنبيه مهم من سفارة المملكة في نيوزيلندا لجميع المواطنين

عاجل.. انتهاء تقديم طلبات النقل الخارجي للمعلمين اليوم

أبرز مطالب المعلمين من وزارة التعليم (فيديو)

"التعليم": لهذا السبب تم تقليص عدد الإدارات بمناطق المملكة (فيديو)

توقعات "الأرصاد": أمطار خفيفة إلى متوسطة على الشرقية والرياض ومعظم المناطق

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

التسوية الودية - الرياض - الموارد البشرية 10:45 ص الأحد، 14 يناير 2024

قرار مهم لـ الموارد البشرية بشأن المنشآت المتعاقدة مع الحراسات الأمنية

منصة قوى 10:50 م السبت، 13 يناير 2024

توضيح من منصة قوى بشأن السعودة وزيادة الرصيد

الضمان الاجتماعي المطور 9:05 م الجمعة، 12 يناير 2024

توضيح عاجل لـ الضمان الاجتماعي حول صرف معاش مَن هو على رأس العمل

منصة قوى 11:00 م الخميس، 11 يناير 2024

عاجل.. "قوى" : الموظف المقيم يسقط من المنشأة في ثلاث حالات

اقرأ أيضا

أمطار المملكة
6:40 ص الخميس، 18 يناير 2024

عاجل.. طقس الصباح الباكر اليوم الخميس للموظفين.. برودة وأمطار في عموم المملكة

أمطار المملكة
5:39 ص الخميس، 18 يناير 2024

عاجل.. إنذار برتقالي من أمطار متوسطة على الرياض وهذه المناطق

الطقس - الامطار - امطار سحب رعدية - ارشيفية
3:00 ص الخميس، 18 يناير 2024

عاجل.. حتى الـ 7 مساءً.. توقعات بهطول أمطار وسيول وصواعق رعدية على 3 مناطق

WhatsApp Image 2024-01-18 at 12.33.06 AM
1:35 ص الخميس، 18 يناير 2024

بمشاركة 24 مزارعا و 10 أركان حكومية.. تدشين مهرجان البن الثاني في الباحة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

حساب المواطن - التسجيل
12:16 م الخميس، 18 يناير 2024

عاجل.. طريقه تسجيل زوجة السجين في حساب المواطن

رابت - الراتب - ريال -
11:16 ص الخميس، 18 يناير 2024

عاجل.. براتب 11.250 ريالاً.. الهيئة الملكية بالجبيل تطرح وظائف في عدة مدن بالمملكة

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
10:38 ص الخميس، 18 يناير 2024

"الموارد" تُعدل "العمل المرن".. السماح للموظفين بأكثر من 95 ساعة شهريًا

أمطار غزيرة على عسير
10:18 ص الخميس، 18 يناير 2024

عاجل.. "الأرصاد" يُحذر سكان هذه المناطق من أمطار ورياح وأتربة مثارة لـ7 مساءً

أهم 10
9:30 ص الخميس، 18 يناير 2024

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. انتهاء تقديم طلبات النقل الخارجي للمعلمين ووظائف بالخطوط السعودية

سفارة المملكة في أوغندا
9:09 ص الخميس، 18 يناير 2024

تنبيه مهم من سفارة المملكة في نيوزيلندا لجميع المواطنين