توضيح عاجل لـ الضمان الاجتماعي حول صرف معاش مَن هو على رأس العمل

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أصدرت
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، توضيحًا مهمًا بشأن صرف معاش من هو على
رأس العمل.
صرف
معاش الضمان الاجتماعيوأوضح
حساب الضمان الاجتماعي على منصة "إكس"، أن صرف معاش الضمان الاجتماعي
يشمل من هو على رأس العمل طالما أن إجمالي دخل أفراد الأسرة أقل من الحد المانع
لذلك.
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إضافة جميع أفراد الأسرة الذين يقيمون في المسكن نفسهونوهت
إلى أنه عند التسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية "الضمان الاجتماعي"
يجب إضافة جميع أفراد الأسرة الذين يقيمون في المسكن ذاته، حيث إن عدم إضافة أحد
الأفراد بغرض الحصول على معاش الضمان الاجتماعي يعد مخالفة موجبة للعقوبة وفقًا لنظام الضمان الاجتماعي.
وأكد أنه لا يمنع وجود السجل التجاري استحقاق معاش الضمان الاجتماعي إذا كان مقدم الطلب مستوفٍ لشروط استحقاق المعاش، إلا في حال وجود ضريبة مسجلة على سجله التجاري.
خطوات
الاعتراض على عدم أهلية الضمان الاجتماعيوفيما
يلي خطوات الاعتراض على عدم أهلية الضمان المطور:
1 - الدخول إلى المنصة الإلكترونية (من هنا).
2 - برامج الدعم الخاصة بي.
3 - برنامج الضمان الاجتماعي.
4 - الأهلية والاستحقاق.
5 - استعراض تفاصيل دورة الأهلية.
6 - تقديم اعتراض مع إرفاق الملفات المطلوبة حسب الاعتراض.
7 - تسليم الاعتراض.
شروط
استحقاق الضمان الاجتماعي1 -
يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2 - استثناء أبناء الأرملة أو المطلقة المتزوجة من غير سعودي.
3 - الإقامة الدائمة في المملكة.
4 - استكمال متطلبات وزارة الموارد البشرية لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية.
5 - الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف لأفراد الأسرة القادرين.
6 - أن يكون دخل المتقدم أقل من الحد الأدنى المقدر لدخل الفرد وهو 1100 ريال للأسر و550 ريالاً للفرد الواحد.
7 - استيفاء جميع المتطلبات التي تتعلق بالخدمات الصحية والتعليمية.
8 - عدم امتلاك المتقدم لأي ممتلكات أو أصول مالية باهظة الثمن.
ما
طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي؟- إنشاء
مستخدم جديد وتعبئة البيانات المطلوبة: رقم الهوية، وتاريخ الميلاد، ورقم الجوال.
-سيتم إرسال ”رمز التحقق“ إلى رقم الجوال المدخل.
- إدخال رمز التحقق المرسل إلى جوالك والضغط على ”توثيق“
- تسجيل الدخول إلى المنصة باستخدام: رقم الهوية وكلمة المرور.
- تعبئة البيانات المطلوبة في المنصة.
معاش
الضمان الاجتماعي ومعاش
الضمان الاجتماعي، هو عبارة عن مبلغ مالي شهري يتم منحه للمستفيدين.
ويهدف البرنامج، الممول من أموال الزكاة، لتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأشد حاجة من الفقراء المستحقين للزكاة.
زيادة
معاش الضمان الاجتماعيوأصبح
معاش الضمان الاجتماعي للعائل بعد الزيادة التي أقرت قبل ثلاثة شهور، 1320 ريالاً
بدلاً من 1100 ريال، وللتابع 660 ريالاً بدلاً من 550 ريالاً.
وتم تطبيق الزيادة تلقائيًّا لجميع المستفيدين، دون الحاجة إلى قيام المستفيد بأي إجراء.