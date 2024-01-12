توضيح عاجل لـ الضمان الاجتماعي حول صرف معاش مَن هو على رأس العمل

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أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، توضيحًا مهمًا بشأن صرف معاش من هو على رأس العمل.





صرف معاش الضمان الاجتماعي اضافة اعلان



إضافة جميع أفراد الأسرة الذين يقيمون في المسكن نفسه



خطوات الاعتراض على عدم أهلية الضمان الاجتماعي



شروط استحقاق الضمان الاجتماعي



ما طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي؟



معاش الضمان الاجتماعي



زيادة معاش الضمان الاجتماعي

