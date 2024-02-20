الثلاثاء، 10 شعبان 1445 ، 20 فبراير 2024

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تنبيه مهم من سفارة المملكة في تايلند لجميع المواطنين

سفارة المملكة في أوغندا
سفارة المملكة
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أصدرت سفارة المملكة في تايلند، اليوم الثلاثاء، تنبيهًا عاجلًا لجميع المواطنين.

توقف العمل بسفارة المملكة بتايلنداضافة اعلان

وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أن العمل بالسفارة سيتوقف بمناسبة ذكرى يوم التأسيس وبسبب إجازة رسمية للبلاد.
وأضافت أن العمل سيتوقف اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 22/2/2024، وحتى يوم الاثنين 26/2/2024م، وسيستأنف الساعة الـ"09:00" من صباح يوم الثلاثاء الموافق 27/2/2024م.

إجازة رسمية في البلد المضيف

وأكدت في بيان لها، أن القرار بتوقف العمل يأتي بسبب وجود إجازة رسمية في البلد المضيف.
وطالبت جميع المواطنين، في الحالات الطارئة بضرورة الاتصال على رقم السفارة المتاح على مدار 24 ساعة، وهو"5005353_ 088 / 5054499_ 062".

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