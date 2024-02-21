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عاجل.. النيابة: 100 ألف ريال غرامة والسجن عامًا لمن ارتكب هذا الفعل

النيابة 1
النيابة العامة
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كشفت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، أن كل من شوّه أثرًا أو تراثًا عمرانيًا بالكتابة، أو الطلاء، أو النقش، أو إلصاق الإعلانات عليه، أو بافتعال الحريق، يعاقب بالسجن سنة وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.اضافة اعلان

النيابة تحذر من التشهير بالآخرين عبر وسائل التقنية

وكانت النيابة العامة، قد حذرت، اليوم، من المساس بالحياة الخاصة والتشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل التقنية.
وقالت بأن مرتكب هذه الأفعال يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى سنة، وغرامة مالية تصل إلى خمس مئة ألف ريال.
أو بإحدى هاتين العقوبتين.

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