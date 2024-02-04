شاهد.. أول دورية ذكية كهربائية بـ 6 كاميرات

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كشفت وزارة الداخلية، عن أول مركبة أمنية ذكية كهربائية تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد المخالفات.

جاء ذلك خلال النسخة الثانية من معرض الدفاع العالمي الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية خلال الفترة من 4 إلى 8 فبراير الجاري في العاصمة الرياض. اضافة اعلان





أول دورية ذكية



ووفقًا لمراسل فضائية "الإخبارية"، فإن المركبة هي أول دورية ذكية تتفاعل مع إمكانات الذكاء الاصطناعي، تدعم مبادرة الرياض الخضراء، وتهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية.وأشار إلى أن السيارة سعودية الصنع مزودة بـ 6 كاميرات تعمل على التعرف على اللوحات للمركبات المخالفة للأنظمة المرورية.كما تملك القدرة على تحديد الطابع السلوكي للأشخاص من خلال قراءة ملامح الوجه، وتعمل على تحليل البيانات لإرسالها إلى مركز القيادة والتحكم.