الخميس، 29 جمادى الثانية 1445 ، 11 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

الجوازات تطيح بباكستاني حاول دخول المملكة بطريقة لا تخطر على بال

الجوازات1
المديرية العامة للجوازات
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أعلنت جوازات مطار الطائف الدولي ضبط مسافر من الجنسية الباكستانية قدم إلى المملكة لغرض الدخول إليها بطريقة غير مشروعة بتحريف بصمات الأصابع.اضافة اعلان
وقالت الجوازات إنها أتمت استكمال الإجراءات النظامية بحقه.

تأكد من 5 أشياء قبل السفر

من جهة أخرى طالبت المديرية العامة للجوازات المواطنين بضرورة اتخاذ عدد من الخطوات للتأكد من وجود كلافة الأوراق والمطالبات المتوفرة.
1ـ بيانات جوازك مقروءة وصورتك واضحة.
2ـ إصدار تصاريخ السفر اللازمة.
3ـ صلاحية الجواز أكثر من 3 أشهر عند السفر للدول العربية أو 6 أشهر عند السفر للدول الأخرى.
4ـ اشتراطات الدولة المراد السفر إليها.
5ـ أن يكون جواز السفر خاليًا من التلف.

3 نصائح عند السفر لدول مجلس التعاون الخليجي

1ـ ألا تقل صلاحية الهوية الوطنية عن 3 أشهر عند السفر إلى دول مجلس التعاون الخليجي.
2ـ الهوية الوطنية تمكنك من السفر إلى دول مجلس التعاون الخليجي فقط.
3ـ سجل الأسرة وثيقة إثبات للتابعين داخل المملكة فقط ، لا تمكن حاملها من لاسفر إلى خارج المملكة.

اقرأ أيضا

داخل صناديق حديدية.. "الجمارك" تُحبط محاولة تهريب 841 ألف حبة كبتاجون

أقلها 4 بالقريات.. استمرار انخفاض درجات الحرارة بمناطق المملكة

شرطة الرياض تقبض على مواطن تعمّد صدم دراجة نارية

مشروع سكني يسع 26 ألف حاج يدخل الخدمة هذا العام

10 أخبار لاتفوتك هذا الصباح.. شروط وطريقة الحصول على الإقامة المميزة وبشرى سارة للمعلمين

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

أخبار السعودية 4:55 م الثلاثاء، 09 يناير 2024

أخبار السعودية.. 17 قرارًا مهمًا لمجلس الوزراء وبشرى حول قيمة الثروات المعدنية بالمملكة

أخبار السعودية 5:02 م الأربعاء، 03 يناير 2024

عاجل.. أخبار السعودية.. المرور يحذر من غرامة كبيرة وصرف حساب المواطن للمبتعثين بشروط

أبشر 11:17 ص الأربعاء، 03 يناير 2024

عاجل.. طريقة تمديد تأشيرة خروج وعودة عبر أبشر لمن هم داخل أو خارج المملكة

الجوازات 10:31 م الأحد، 31 ديسمبر 2023

هل يمكن سفر المقيم في حالة وجود قرض تمويل؟ الجوازات توضح

اقرأ أيضا

سوق العمل السعودي
10:06 ص الخميس، 11 يناير 2024

عاجل.. الإقامة المميزة في السعودية.. شروط ومزايا إقامة رائد أعمال

الطرق - صيانة الطرق المؤدية للمشاعر المقدسة - هيئة الطرق - صيانة - فرق تطوعية لصيانة السيارات
9:17 ص الخميس، 11 يناير 2024

العتيبي: تقنية تبريد الطرق في المشاعر المقدسة تخفف درجة الحرارة بنحو 12 مئوية

GDiGm-EXAAAJggC
9:14 ص الخميس، 11 يناير 2024

عاجل.. طقس إجازة نهاية هذا الأسبوع.. تحذير من كتلة باردة وأمطار على هذه المناطق

GDhalmbXsAAC3yF
8:58 ص الخميس، 11 يناير 2024

حتى المساء.. "الأرصاد" يُحذر من أمطار على عدة محافظات بالمدينة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

أمطار غزيرة على عسير
2:08 م الخميس، 11 يناير 2024

عاجل.. أمطار ورياح وصواعق رعدية على الرياض وهذه المناطق لـ8 مساءً

الهيئة الملكية للجبيل وينبع
1:01 م الخميس، 11 يناير 2024

عاجل.. براتب 14 ألف ريال.. الهيئة الملكية بالجبيل تطرح وظائف متنوعة للخريجين

66379333-c3ec-4879-b1b1-149e7a042727
12:58 م الخميس، 11 يناير 2024

داخل صناديق حديدية.. "الجمارك" تُحبط محاولة تهريب 841 ألف حبة كبتاجون

تقويم 1445
12:03 م الخميس، 11 يناير 2024

عاجل.. موعد انتهاء إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني للطلاب والمعلمين

تنزيل
11:58 ص الخميس، 11 يناير 2024

الإقامة المميزة في السعودية.. أبرز المزايا ورابط التقديم

الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني
11:54 ص الخميس، 11 يناير 2024

بادر بالتقديم.. الحرس الوطني يُعلن عن وظائف لا تتطلب الخبرة لحملة الثانوية