الجوازات تطيح بباكستاني حاول دخول المملكة بطريقة لا تخطر على بال

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أعلنت جوازات مطار الطائف الدولي ضبط مسافر من الجنسية الباكستانية قدم إلى المملكة لغرض الدخول إليها بطريقة غير مشروعة بتحريف بصمات الأصابع. اضافة اعلان

وقالت الجوازات إنها أتمت استكمال الإجراءات النظامية بحقه.





تأكد من 5 أشياء قبل السفر



3 نصائح عند السفر لدول مجلس التعاون الخليجي



من جهة أخرى طالبت المديرية العامة للجوازات المواطنين بضرورة اتخاذ عدد من الخطوات للتأكد من وجود كلافة الأوراق والمطالبات المتوفرة.1ـ بيانات جوازك مقروءة وصورتك واضحة.2ـ إصدار تصاريخ السفر اللازمة.3ـ صلاحية الجواز أكثر من 3 أشهر عند السفر للدول العربية أو 6 أشهر عند السفر للدول الأخرى.4ـ اشتراطات الدولة المراد السفر إليها.5ـ أن يكون جواز السفر خاليًا من التلف.1ـ ألا تقل صلاحية الهوية الوطنية عن 3 أشهر عند السفر إلى دول مجلس التعاون الخليجي.2ـ الهوية الوطنية تمكنك من السفر إلى دول مجلس التعاون الخليجي فقط.3ـ سجل الأسرة وثيقة إثبات للتابعين داخل المملكة فقط ، لا تمكن حاملها من لاسفر إلى خارج المملكة.