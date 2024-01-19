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أصدرت الإدارة العامة للمرور، تحذيرًا مهمًا لقائدي المركبات بشأن القيادة تحت الأجواء الماطِرة.





تحذير مهم لـ "المرور" بشأن القيادة تحت الأجواء الماطِرة اضافة اعلان



السرعة العالية قد تسبب في وقوع الحوادث



وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أن نسبة الخطورة ترتفع عند القيادة تحت الأجواء الماطِرة والتقلبات الجوية.وطالبت جميع قائدي المركبات بشرورة الحرص على اتباع إجراءات السلامة من أجل الحافظ على الأرواح.وأكدت أنها تحذر من مخاطر انزلاق المركبات خلال القيادة وقت الأمطار، مشددًا على ضرورة الانتباه للسرعة ليمكن التحكم في السيارة.في الوقت نفسه، بينت أن سرعة المركبة تتحكم في مدى تماسك وثبات الإطارات التي تكون بشكل مباشر خلال السرعة المنخفضة وتقل تدريجيًا إلى بسيطة وشبه معدومة مع كل زيادة لسرعة المركبة.واشارت إلى أن السرعات العالية مؤكدة أن السرعة العالية قد تسبب في وقوع الحوادث، لاسيما في ظل الحالة المطرية التي تشهدها العديد من المناطق.