تكتسي بالثلوج للمرة الثانية.. هذا ما حدث على جبال اللوز خلال الـ 72 ساعة الماضية

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عادوت الثلوج أمس - وللمرة الثانية - خلال شهر فبراير الجاري، تساقطها على جبال اللوز شمال غرب مدينة تبوك.



الثلوج في جبال اللوز:

درجة الحرارة على قمم جبل اللوز:

يأتي هذا تزامناً مع الحالة المناخية التي سادها الدفء هذا العام على غير عادة، وأدت إلى تأخر تساقط الثلوج على "اللوز" لأكثر من شهرين مقارنةً بالعام الماضي 2023م.ورد المركز الوطني للأرصاد أسباب ارتفاع درجات الحرارة، وعدم بلوغها مرحلة الصفر المئوي خلال فصل الشتاء لهذا العام، للتباين الذي تشهده الأجواء هذه الأيام ما بين الانخفاض والارتفاع على نحو سريع.أيضا ابتعاد الرياح الجنوبية الرطبة عن أجواء المملكة، لا سيما الشمالية منها، مما أسهم في دفأ الأجواء وانقضاء موسوم المربعانية دون أن تسجل أي انخفاض كبير يُذكر.من جهتها رصدت "واس" هذا الحدث لذاكرة المكان بعد أن مكثف فريقها لأكثر من 72 ساعة في جبال اللوز، للخروج بأجمل المشاهد التي ينتظرها سكان المملكة والمقيمين فيها كل عام.وتُكْسي الجبال فيها بأجمل حلةٍ بيضاء، تستقر على ارتفاع 2600 متر تقريباً عن سطح البحر.وتساقطت الثلوج على جبل اللوز في تبوك بكثافة، حيث سجلت درجة الحرارة 2 درجة تحت الصفر.ونشرت قناة الإخبارية، تقريرا مصورا يظهر فيه مراسل القناة، وهو يرتدي ملابس ثقيلة خلال تغطيته للأجواء.وأوضح أن قمم جبل اللوز اكتست بالبياض بعد تساقط الثلوج على مرتفعات المنطقة في ساعات متأخرة من مساء أمس الجمعة.وأضاف أن الهطولات كونت هذه الصورة الثلجية التي تعكس الجمال الذي تشهده المنطقة.وتابع قائلا:"منطقة جبل اللوز تضرب موعداً في كل عام مع الزائر الأبيض الذي يزور هذه المرتفعات مع أواخر شهر ديسمبر ويناير وفبراير وكذلك مطلع شهر مارس المقبل".كما نوه أيضا أن الفرص تكون مهيئة لتساقط الثلوج نظرا للقرب من المنخفضات القطبية الباردة، إضافة إلى تدني درجات الحرارة التي وصلت إلى 2 تحت الصفر.