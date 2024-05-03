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الشرقية تتصدر.. 136 محطة تسجل هطول الأمطار في 11 منطقة بالمملكة

الأمطار
الأمطار
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سجّلت المنطقة الشرقية أعلى معدلٍ لكميات هطول الأمطار بـ(63.00) ملم في القاعدة الجوية- الظهران، و(59.6) في محافظة بقيق، وذلك ضمن (11) منطقة شهدت هطول كميات متفرقة من الأمطار على المملكة خلال الـ(24) ساعة الماضية.اضافة اعلان

كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة:


وبحسب التقرير اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة الذي يرصد كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة، فقد رصدت (136) محطة رصد هيدرولوجي ومناخي من الساعة التاسعة صباح أمس الأربعاء 01 مايو 2024م، حتى التاسعة من صباح اليوم الخميس 02 مايو 2024م، هطول أمطار في مناطق: (الرياض، القصيم، مكة المكرمة، الشرقية، عسير، حائل، الحدود الشمالية، جازان، نجران، والباحة).

كمية الأمطار بالرياض وعسير:


وأوضح التقرير أن منطقة الرياض سجّلت في محطة رصد مرات (12.8) ملم، وفي خف – الدوادمي (12.4) ملم، فيما سجّلت العفيرية – رنية بمنطقة مكة المكرمة (3.6) ملم، وسجلت منطقة القصيم في رياض الخبراء (42.5) مم، و(12.4) في عنيزة، وفي منطقة الشرقية التي تصدرت كميات الهطول سجلت محطة الخبر (39.00) مم، ومحطة مطار الدمام (36.2) مم.
وفي عسير سجلت محطة عضاضة- أبها (27.6) مم، و(17.2) مم في المركز الوطني للأرصاد- أبها-، وفي منطقة حائل سجلت محطة مطار حائل (3.2) ملم، و(2.5) مم في حائل، فيما سجلت منطقة الحدود الشمالية (1.6) مم في محطة مطار عرعر.
وفي منطقة جازان سجلت الفارس- الريث (4.2) مم، وفي نجران سجلت محطة مطار شرورة (22.5) مم، فيما سجلت منطقة الباحة في بلجرشي (11.8) مم، و(5.6)مم في الباحة.
لمعرفة المزيد من التفاصيل حول كميات الأمطار الهاطلة في مناطق المملكة كافة خلال الـ (24) ساعة الماضية، يمكنكم زيارة الرابط التالي: https://bit.ly/4blIy1a

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